Las exportaciones a Brasil crecieron 62% en julio y se achica el déficit

Por séptimo mes consecutivo las exportaciones argentinas a Brasil se expandieron en julio en relación al mismo mes del año anterior, aunque manteniendo en cierto déficit el balance del intercambio comercial entre ambos países.

De acuerdo a los datos publicados esta tarde por la Secretaría de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales, dependiente del Ministerio de Economía del vecino país, el monto total de los bienes argentinos que llegaron a puertos brasileños en julio llegó a u$s 914 millones, un incremento de 62,6%.

Por su parte, las importaciones desde Brasil totalizaron u$s 1081 millones, una suba de 54,4% en comparación al mismo mes de 2020.

De esta manera, la balanza comercial terminó el mes con un rojo de u$s 167 millones . En junio el saldo había de u$s 57 millones. Con el dato de julio ya son cinco meses consecutivos los que muestran un resultado negativo.



Un dato relevante, sin embargo, es que como resultado del levantamiento de restricciones para operar en pandemia, en ambos países, el intercambio comercial se acercó este mes a la barrera de los u$s 2000 millones . Más precisamente, se ubicó en u$s 1995 millones. En julio de 2020 había llegado a sólo u$s 1262 millones.

En el acumulado de los primeros siete meses del año, las ventas externas argentinas al socio mayor del Mercosur treparon a u$s 6150 millones, mientras que las importaciones desde puertos brasileños s e ubicó en u$s 6711 millones.

Esto representa un incremento de 43,7% en las exportaciones acumuladas en el período y de 52,8% en las importaciones correspondientes al período enero-julio de 2021.

En cuanto al mix de productos con mayor participación en las importaciones, no hay novedades. Las exportaciones se concentraron en vehículos comerciales (camionetas) con u$s 237,9%, un salto de 148%, mientras que trigo y centeno totalizaron u$s 120,8 millones (un avance de 36,3%.

El top five de exportaciones está integrado por vehículos de pasajeros (autos), un incremento de 205%, maíz sin moler, que pasó de u$s 1,55 millones a u$s 34,27 millones, y autopartes con un avance de 101,3%.

En tanto que en importaciones, el ranking sigue liderado por autopartes y componentes para la industria automotriz que dio un salto de 106,9% hasta u$s 95 millones, seguido por autos y vehículos de pasajeros, que registró ventas por u$s 77,7 millones pero describió una caída de 39,5% respecto del mismo mes de 2020.

En cambio, las importaciones de mineral de hierro totalizaron u$s 58,9 millones y un avance de 701,6% interanual, mientras que laminados de hierro y acero sin aleación crecieron 2630% y productos semi-acabados de hierro y acero pasaron de cero a casi u$s 40 millones entre un año y otro.