El presidente Javier Milei cerró este jueves el tradicional Encuentro de los Líderes que todos los años organiza El Cronista Comercial, donde repasó su primer año de la gestión y desarrolló su visión estratégica de cara al 2025.

El mandatario fue el orador principal del evento que reunió a los líderes, directivos y CEOS de las empresas más importantes del país.

Durante la jornada, disertaron más de 60 referentes del sector automotriz, de finanzas y mercados, de transporte y logística, de laboratorios, de energía, de fincheth y de salud , entre otros.

"Es un placer enorme estar acá, todas las veces que he podido participar de este evento, lo he hecho, y voy a seguir haciéndolo porque me siento como en casa" , afirmó Javier Milei al iniciar su discurso.





Las definiciones más importantes de Javier Milei en el Encuentro de los Líderes en El Cronista

Su definición de liderazgo

"El líder aparece ante la adversidad para guiar al resto y demostrarle de lo que son capaces. Estos líderes no se encuentran solo en la política, también se pueden encontrar en las empresas, en los equipos de futbol que buscan ascender o en los hospitales, en equipos que tienen que hacer una cirugía".

Estos líderes no se encuentran solo en la política, también se pueden encontrar en las empresas, en los equipos de futbol que buscan ascender o en los hospitales, en equipos que tienen que hacer una cirugía". "Las formas de liderar ya no son las mismas que antes, en la ultima elección un candidato sin aparato logró imponerse y dejó en evidencia a los profesionales de la política , que hacían las cosas como supuestamente debían hacerse y finalmente fracasaron".

, que hacían las cosas como supuestamente debían hacerse y finalmente fracasaron". "Nunca dejen de innovar al liderar nuevos proyectos, no importa que todo el resto vaya en la dirección contraria. Imagínense las cosas que le dijeron a San Martín cuando fue a cruzar los Andes, si le hubiera hecho caso a los manuales pegaba media vuelta y se iba. No hay que tener miedo a desafiar los límites. Es mejor lamentarse de haber intentado y errar, que tener que lamentarse por no haberlo intentado".

La llegada al poder

"Fue la gente quien eligió que hoy esté donde estoy, y es a ellos a quien me debo. Las circunstancias me llevaron, y no son tan románticas como la gente cree, porque básicamente era víctima de una persecución y eso limitaba mis ingresos, por eso tuve que empezar a buscar otros horizontes. Ahí me di cuenta que la única forma de enfrentar a los políticos era meterse a la arena de la política".

Las circunstancias me llevaron, y no son tan románticas como la gente cree, porque básicamente era víctima de una persecución y eso limitaba mis ingresos, por eso tuve que empezar a buscar otros horizontes. Ahí me di cuenta que la única forma de enfrentar a los políticos era meterse a la arena de la política". "Ahora tenemos cuatro años para hacer lo que nos encomendó la gente, que no puede esperar más, por eso luchamos diariamente para resolver todos los problemas que aparecen (...) Desde el primer momento les dijimos que íbamos a ajustar, a diferencia de los demás que no definían qué iban a hacer, eso fue un diferencial".

Primeros resultados del plan económico

"Nunca había pasado que ganara un candidato que dijera que iba a hacer lo que nosotros anunciamos e hicimos, el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Siempre le dijimos la verdad a la gente, y eso nos dio crédito para llevar adelante la tarea que pusimos en marcha durante todo este año".

para llevar adelante la tarea que pusimos en marcha durante todo este año". "Los resultados se están viendo con claridad, porque cuando asumimos la inflación mayor era del 54% mensual, y el último dato de inflación mayorista fue del 1,2%. El piso de actividad se tocó en abril y ahora la economía viene creciendo a un ritmo del 10%. Yo no sé por qué a eso lo llaman pipita de Nike, para mí es un tilde, salvo que Nike esté cambiando el logo y no nos hayamos enterado".

Yo no sé por qué a eso lo llaman pipita de Nike, para mí es un tilde, salvo que Nike esté cambiando el logo y no nos hayamos enterado". "Las ultimas observaciones ya están por encima de las de diciembre, cuando el año termine no habremos perdido nada en materia de actividad y logramos derrumbar la inflación. Hemos evitado una híper con salarios pasando a los 1100 dólares, con la pobreza bajando al 46% y una brecha casi nula".

El futuro del plan de gobierno

"Si hay algo que tenemos claro nosotros es el rumbo al que queremos llevar a la Argentina, queremos que sea nuevamente la primera potencia mundial , que recupere el lugar que tenía a fines del siglo 19, y por eso decidimos adoptar las ideas de la libertad".

, que recupere el lugar que tenía a fines del siglo 19, y por eso decidimos adoptar las ideas de la libertad". "Teniendo el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la de Senadores, hicimos una reforma ocho veces más grande que la que hizo Menem. Y quiero decirles que para nosotros no es suficiente, nuestro objetivo es hacer 3200 reformas estructurales más y que cuando termine este mandato seamos el país más libre del mundo".

La imagen presidencial