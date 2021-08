A Larreta le preguntaron por Fernando Iglesias y dijo que no se banca a los misóginos

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta opinó sobre la reciente polémica por los dichos de Fernando Iglesias dirigidos contra las mujeres que entraron de manera irregular a la Quinta de Olivos durante la cuarentena dura.

Y advirtió que no está de acuerdo "con ironías que aludan a las mujeres o puedan dañarlas. En la Ciudad hemos defendido a fondo la igualdad con una gran cantidad de acciones", expresó sobre los agresiones en redes sociales y programas periodísticos del diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias.

Los motivos del PRO para seguir sosteniendo a Fernando Iglesias



"¿Usted no se banca a los misóginos?", le preguntaron directamente. "No estoy de acuerdo. No".

Y amplió: "Desde la Ciudad venimos defendiendo especialmente la igualdad de la mujer. Hicimos cosas bastante avanzadas en la Argentina, como por ejemplo darle la misma cantidad de tiempo libre en un embarazo al hombre que a la mujer ".



"Tenemos muchas mujeres en cargos directivos, ministras en la ciudad. Yo defiendo siempre la igualdad, los derechos de la mujer y siempre voy a estar en contra de esos comentarios", aseguró en LN+.

Furioso, Alberto habló por primera vez sobre los ingresos a Olivos durante la cuarentena



De todos modos, Larreta remarcó: " Una cosa no quita la otra . Hay que respetar la vida privada de todos, pero el Presidente tiene que cumplir con las normas y si nadie se podía reunir, no se podía".



Y enfatizó que " eso es lo que se cuestiona y no tiene que ver con que sea privado o público ". Consideró que los funcionarios públicos deben "dar el ejemplo", por lo que le parece bien "que se investigue si se incumplieron las normas de la cuarentena".

Datos matan chamuyo: Olivos on fire, aplazo en vacunas y redes antisociales



Agregó: " El foco del problema es la cuarentena vip de gente del Gobierno , del kirchnerismo, que no cumplió la cuarentena. Lo de la Quinta de Olivos es ilegal, para empezar. Y está mal que en el mayor momento de angustia de la gente, cuando no se podía salir de sus casas, los chicos no iban a la escuela, hubo un festejo y encuentros sociales. Me da bronca".

El mandatario porteño aseguró que "es bueno que haya salido a la luz y entiendo que la Justicia está investigando".