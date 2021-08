Larreta apuntó contra Nación por la presencialidad: "Suerte que no le hicimos caso"

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió al debate en torno a la presencialidad de las clases, tema que trajo grandes desacuerdos con el gobierno nacional.

Junto a Diego Santilli en el programa Mesa Chica, en LN+, ambos se opinaron sobre las declaraciones del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien sostenía que las aulas eran un importante foco de contagio. "Suerte que no le hicimos caso", dijo Larreta.

"Las declaraciones del ministro en el mes de marzo nos tildaba de cualquier cosa a nosotros. Pasaron cuatro meses y los resultados están a la vista. Significa que se verificó lo que nosotros decíamos, que las aulas no son un lugar más riesgoso o más contagioso que estar en el resto de la ciudad. La realidad nos dio la razón, los chicos estuvieron en las aulas acá y en la provincia no", sostuvo el jefe de gobierno porteño.

En este sentido, Larreta reflexionó sobre la flexibilización de las restricciones y el regreso del público a los estadios de fútbol. "No es casualidad", expresó respecto a la cercanía con las PASO. Y agregó: "Tampoco eso va a cambiar la elección, la gente está tomando decisiones, está harta de no poder salir a la calle, de que los chicos no hayan podido ir a la escuela".

"Nosotros creemos que hay que retomar la mayor cantidad de actividades posibles, el fútbol también genera trabajo, gente que laburo. Lo que es coincidente es que lo hagan tres días antes de la elección, pero creo que nadie va a cambiar el voto por eso", consideró Larreta.