Lapidario editorial de The Economist: para ellos el peronismo "va contra la corriente"

La revista de economía y finanzas británica The Economist alertó este jueves por el "laberinto acuático de contracorrientes" en el que se sumerge Argentina a partir de la crisis interna que atraviesa el Frente de Todos cristalizada con la renuncia de Máximo Kirchner en rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El artículo "Bello Argentina's Peronists squabble over an agreement with the IMF" (Los peronistas de Bello Argentina se pelean por un acuerdo con el FMI, en español) enfatiza en los "canales que se unen y luego se separan nuevamente " al describir las críticas dentro de la filas del propio oficialismo al entendimiento anunciado el viernes pasado.

"El poder, o su perspectiva, (del peronismo) lo une. Pero en la adversidad sus corrientes constituyentes a menudo toman rumbos diferentes, como lo muestra esta semana una disputa sobre una propuesta de acuerdo con el FMI" , repasó The Econimist.

Para el diario británico "la reticencia es en parte ideológica" , ya que ahora la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta un escenario adverso después de "haber hecho carrera política culpando al FMI y al "neoliberalismo" de los problemas principalmente autoinfligidos de su país" .

"La reticencia es en parte ideológica: Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta y líder del ala populista de izquierda del peronismo, ha hecho carrera política culpando al FMI y al "neoliberalismo" de los problemas principalmente autoinfligidos de su país . También es económico: a cambio de su dinero, el fondo quiere que Argentina imprima menos dinero, tenga menores déficits y elimine su tipo de cambio dual. Eso implica apretarse el cinturón a corto plazo para obtener ganancias a mediano plazo en un país cuya economía no se ha recuperado por completo de la pandemia y donde cuatro de cada diez viven en la pobreza", agregó.

En otro tramo, The Economist advirtió que "el FMI sabe que el gobierno de Fernández es débil y enfrenta elecciones el próximo año".

"El Fondo ha aceptado que cometió errores con el préstamo de Macri. El personal técnico del FMI ha argumentado durante mucho tiempo que un acuerdo por debajo del estándar es mejor que un incumplimiento. Pero cualquier acuerdo formal debe ser aprobado por el Congreso en virtud de una ley aprobada el año pasado. Los kirchneristas parecen empeñados en votar en contra. El gobierno debe depender de la oposición o eludir la votación con un decreto de emergencia", apuntó la publicación.

Además cargó contra "la inclinación peronista por el proteccionismo y los subsidios financiados por la inflación" , que, según agregaron, "ha dejado a Argentina con un bajo crecimiento y una escasez crónica de divisas".

"Incluso si Fernández consigue su trato, el país simplemente permanecerá inactivo . El kirchnerismo solo tiene retórica para ofrecer a los argentinos. La próxima elección parece ser la de la oposición para perder . Pero dirigir la economía hacia un canal de alta velocidad requiere que la nación enfrente algunas verdades duras. La sequía del año pasado dejó al Paraná peligrosamente poco profundo. El peronismo parece estar en el mismo estado" , sentenció.

