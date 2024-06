Lacunza advirtió sobre las "alertas tempranas" que tiene el Gobierno: cómo resolverlas

El dólar continúa su tendencia alcista luego de tres semanas y uno de los economistas más escuchados, el exministro Hernán Lacunza, detalló cuáles son las "alertas tempranas" que le aparecieron al Gobierno de Javier Milei durante junio.

"El mandato principal era bajar la inflación agobiante, que terminó arriba de 200, eso lo ha logrado el Gobierno pero sigue altísima, bastante anclada por la devaluación del 2% mensual, muy por debajo de los precios", sostuvo Lacunza durante una entrevista con Radio Mitre.

El exministro detalló sobre este punto que "ese esquema fue efectivo los primeros seis meses no solo para la inflación sino para consolidar reservas y bajar la brecha, pero en junio la diferencia entre dólares se duplicó y el BCRA dejó de comprar".

Lacunza advirtió sobre las "alertas tempranas" que tiene el Gobierno y detalló cómo resolverlas

"Antes se quedaba con 140 millones diarios, el último mes se quedó con cero. Es una alerta temprana de que lo que nos trajo hasta acá, dejó de ser efectivo. Hay que repensar cómo se pasa a la próxima etapa que tiene que ser una salida del cepo ", puntualizó.

Sube del dólar: las advertencias de Lacunza al Gobierno

El exministro de Economía durante el cierre de la gestión de Mauricio Macri se refirió a la respuesta que da el Gobierno, quienes le achacan al Congreso y a la oposición la inestabilidad cambiaria por la postura que tomaron los legisladores con distintas iniciativas.

"Tardamos seis meses en hacer una ley que es bastante básica, para hacer lo que hace el mundo. Ese consenso no fue fácil ni gratis. Ahora falta una formalidad en Diputados pero la brecha no aflojó y el BCRA sigue con la venta de dólares", aseguró Lacunza.

De todas formas, reconoció que "en el Gobierno hay gente capaz, toman nota de lo que pasa, hablar por radio es más fácil que estar ahí, lo deben seguir al minuto" y apuntó, sin nombrarlo, contra Milei: "Lo que más me preocupa es que el que está a cargo esconda la cabeza. Si refracta una opinión distinta, si descalifica, ataca, me hace perder la esperanza que haya una solución pronta".

El dólar blue sube $ 15 y marca un nuevo récord

"Hay que abordarlo ahora que no es tan grave como en diciembre, ahora que es manejable, no hay que dejar que sea más profundo. No hay que negar la evidencia, no hay que escapar de la discusión ni descalificar a nadie. El programa está bien concebido, pero así cada día es más difícil salir del cepo ", afirmó el exministro.



Por último, opinó que "si bien nadie sabe cuál es el dólar de equilibrio, uno tiene referencias. Si los turistas vienen cargados de cosas del exterior, es una evidencia, si vienen a comprar a la argentina, es otra. La dosis importa porque después se provoca el problema sobre los precios".