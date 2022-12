La vida del 'diputeta' tras el escándalo: venta de productos de camping y militancia por Cristina 2023

"Me acuerdo que durante la pandemia, cuando las sesiones se hacía por Zoom, echaron a un diputado. Voy a ser un poquito grosera... porque le besaba una teta a la novia . Lo echaron. Era un acto impropio, no lo estoy justificando", dijo este martes la Vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto que encabezó en Avellaneda.

Se refería al ahora exdiputado Juan Emilio Ameri que, en septiembre del 2020, a raíz del escándalo que se desató por ese hecho, dejó su banca en la Cámara baja. La dos veces Presidenta rememoró ese hecho para convalidar su hipótesis de que "aquel que es peronista, se le inventan cosas y afuera" . Pero, más allá de la hipótesis de la Vice en torno a su proscripción... ¿qué fue de la vida del exdiputado salteño tras ese "acto impropio"?

Primero, vale la aclaración: Ameri no fue echado de la Cámara baja que por aquel entonces presidía Sergio Massa. Él mismo presentó su renuncia tras el escándalo que se desató en las redes a raíz del video en que se veía al salteño, en plena sesión virtual, cometiendo el "acto impropio".

Es más, el suceso cobró notoriedad cuando el ahora ministro de Economía frenó la sesión para referirse al tema.

"Desgraciadamente quiero interrumpir el debate de esta ley para plantear que frente a una falta grave de un diputado, se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa", dijo Massa, y dispuso la suspensión de Ameri, sin goce de haberes. La mayoría de los diputados que estaban sesionando no entendían a qué se refería el tigrense. Se fueron enterando con el correr de los minutos.

Pero no solo Ameri no fue echado, como dijo la vicepresidenta durante el acto. Las fuentes parlamentarias -apenas ocurrió el hecho- aseguraban que Massa y el ahora expresidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, presionaron a Ameri para que renunciara a su banca y evitar así que el escándalo siga en aumento.

Tras el escándalo, Ameri renunció a su banca en Diputados.

Ameri quería permanecer en su banca y hasta salió a justificar el hecho. "Se me cayó internet, justo mi pareja sale del baño y le pregunté cómo quedaron las prótesis porque hace diez días se operó, me dijo que quedaron bien, me mostró las cicatrices, y le dije ¿te puedo dar un beso? y le di un beso en la teta, eso es todo", le dijo a Radio con Vos horas después de la sesión.

Pero, finalmente, el salteño acató la orden, y presentó su renuncia a través de una nota. "Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie", remataba la nota. Su renuncia fue aceptada por el cuerpo.





Qué fue de la vida de Ameri

Contactar al salteño no es sencillo. Su teléfono celular, con característica de Salta, aquel que usaba cuando era diputado, se encuentra fuera de servicio. Los asesores de prensa del Frente de Todos en la Cámara baja no tienen ningún otro contacto del exlegislador. Lo mismo ocurre cuando se le consulta a los voceros de La Cámpora.

En las redes sociales tampoco es fácil dar con él. Tras el escándalo ocurrido en septiembre del 2020, se crearon algunos perfiles con su nombre en Twitter que, a primera vista, parecen reales. Llevan su nombre y foto. Pero la biografía ya da cuenta de que se trata de un perfil "fake".

"Mi nombre es Juan o, como muchos me han llamado, el cochinote", dice una de las cuentas en la biografía. Esta es una clara alusión a un capítulo de Los Simpson en el que Homero es acusado de haber acosado sexualmente a la niñera de sus hijos.

En cambio, es más sencillo dar con Ameri por Instagram. En su cuenta, sube fotos con sus hijas, alguna que otra selfie y, sobre todo, hace saber que sigue siendo un militante activo. Se muestra como peronista, kirchnerista y cristinista. Sus redes sociales lo muestran en el Estadio Único de La Plata en el acto de regreso masivo de la Vicepresidenta, el 17 de noviembre, en ocasión del Día de la Militancia

Ameri y Larroque en La Plata, en la previa al acto por el Día de la Militancia.

También le dedica posteos al ex y futuro presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al Che Guevara, Maradona y hasta al dictador libio Gadafi, con el hashtag #GadafiVive incluido.

Una foto que data del 17 de noviembre de este año se lo ve en el Estado Único Diego Armando Maradona de La Plata. Ameri participó del acto que encabezó Cristina Kirchner el Día de la Militancia. Entre las fotos que postea sobre ese día, en una se lo ve abrazado con Andrés 'Cuervo' Larroque, funcionario bonaerense y peso pesado de la agrupación que lidera Máximo Kirchner .

En otra, en cambio, se lo ve junto al ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro en el barrio de La Recoleta, en agosto de este año, cuando había vigilias en la puerta de la casa de la Vicepresidenta, para expresarle su apoyo en medio del juicio por la Causa Vialidad.

El Cronista buscó contactar al exdiputado a través de su cuenta de Instagram pero, al cierre de esta nota, no había recibido respuesta alguna.





De diputado a vendedor de productos de camping

Ameri, al menos hasta hace poco, ya no vivía en su "querida provincia de Salta". Tras su renuncia, se mudó a la provincia de Buenos Aires.



De acuerdo a algunas crónicas periodísticas que se publicaron en los últimos tiempos, reside en Lomas de Zamora . Según el portal de TN, que publicó una nota a mediados de año, Ameri reside en un departamento que alquila en unos monoblocks.

"Quiero estar cerca de mi mamá", dijo el exdiputado en esa misma nota. La decisión, contó, la tomó tras la muerte de su padre, en diciembre de 2021. "Me di cuenta de que me perdí sus últimos años por estar tan lejos", le confesó Ameri al cronista Mauricio Luna.

Tras su salida de la Cámara baja, desde su vivienda ubicada en Camino Negro y Martín Rodríguez, en la zona que pasó toda su infancia, se dedica a vender productos y accesorios para camping. Todos "made in Argentina". No como durante los primeros tiempos en los que abandonó el Congreso.

CFK hizo alusión a la salida de Ameri durante el acto que encabezó en Avellaneda.

"Un amigo me propuso un negocio: importar productos desde China. Antes vivíamos de eso. Hasta que me di cuenta que soy peronista, no me hacía mucha gracia importar cosas", relató en TN.

Allí, su negocio dio un giro. Vende bolsas de dormir, mesas, sillas, carpas... Todo hecho por "fabricantes nacionales".