Elecciones 2021: la trastienda del faltazo de Cristina Kirchner al búnker de Alberto Fernández

La custodia y el equipo de ceremonial que acompaña siempre a Cristina Kirchner habían llegado temprano al búnker del Frente de Todos en Chacarita y hubo mucha expectativa en la militancia por su presencia. Pero a las 19.21 un tuit de la vicepresidenta de apenas 240 caractéres derrumbó todos los sueños posibles y desató un manto de incertidumbre en el oficialismo.

Sin tener resultados aun oficiales la vicepresidenta adelantó que desistía concurrir al búnker del FdT. "Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas", escribió escuetamente.

A partir de esa decisión de ausentarse en la noche del resultado se empezaron a gestar todo tipo de conjeturas y planteos puertas adentro en el búnker frentetodista.

Alberto Fernández no llegó a la carpa de Chacarita hasta después de las 22:15 Esperaban allí apenas un puñado de ministros liderados por Jorge Taiana, Daniel Filmus, Alexis Guerrera, Juan Zabaleta, Aníbla Fernández, Carla Vizotti. El espacio aislado a la prensa estaba previsto para 1500 invitados pero no había ánimo de fiesta. Luego llegarían resultados más ajustados con Juntos por el Cambio respecto de las PASO y el clima cambió hacia un festejo casi de victoria.

Pero el faltazo de Cristina Kirchner fue un bombazo en el búnker frentista. Nadie esperaba que la vicepresidenta se ausente después del acto del jueves pasado en Merlo donde se mostró distante de Alberto Fernández. Es que a ese cierre de campaña concurrió igual a apoyar a los candidatos del FdT a pesar del estado pos operatorio. Ayer no ocurrió lo mismo en el búnker oficialista.

¿Sabía la vicepresidenta que la derrota se le venía encima y evitó reiterar la foto de las PASO? ¿Por qué Cristina Kirchner esperó hasta último momento para anunciar el faltazo al búnker de Chacarita si sabía de antemano sobre su estado de salud?

Nadie lograba desentrañar las dudas que imperaban entre ministros, dirigentes y militantes del FdT ante la actitud de Cristina Kirchner. La mayor parte de los funcionarios y militantes optaron, en cambio, por ajustarse a la lectura estrictamente sanitaria de su estado de salud para no hacer lecturas suspicaces.

Sin embargo, el hecho de una foto de Alberto Fernández con sus ministros y candidatos en la derrota pesó mucho más que cualquier otra conjetura. El Presidente se refugió en la residencia de Olivos hasta tarde. Siguió desde allí los comicios y elaboró un mensaje grabado con su círculo íntimo conformado por Santiago Cafiero, Gustavo Béliz, Julio Vitobello, Gabriela Cerruti y Martín Guzmán. Al parecer no hubo un cruce de llamados por teléfono entre el Presidente y la vice.

En el mensaje grabado que preparó Alberto Fernández para la derrota habló de convocar a una "oposición responsable" al diálogo y pidió seguir el "compromiso de una sociedad inclusiva". También lanzó dardos contra Mauricio Macri por "el ajuste fue practicado muchas veces en Argentina que sólo profundizó las desigualdades", un mensaje alineado al discurso de Cristina Kirchner.



Según dijeron a El Cronista los voceros de Alberto Fernández la vicepresidenta le envió anoche al jefe de Estado un mensaje de texto para felicitarlo por el mensaje grabado tras la derrota.

Sin embargo, en el mensaje elaborado en Olivos el Presidente sólo mencionó al pasar a la vicepresidenta. Fue cuando anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que "explicite el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable". Este proyecto explicó el jefe de Estado, contemplará los "los mejores entendiemientos que el gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera Guzman sin renunciar a los principios de crecimiento e inclusión social".

Está claro que el Senado donde enviará Alberto Fernández este proyecto de ley ya no lo controlará Cristina Kirchner desde el 10 de diciembre y nadie sabe cómo hará la vicepresidenta para obtener el quórum necesario. Tampoco nadie sabía anoche cuál será el desenlace de la tensa relación del Presidente con su vice y cómo terminará afectando a la Argentina que viene.