Acuerdo con el FMI y precios de medicamentos, qué definiciones dio la portavoz Gabriela Cerrutti

La portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti dio esta mañana una extensa conferencia de prensa desde Casa Rosada en la que se refirió a la gira que mantuvo el presidente Alberto Fernández en Europa, aludió a la suba del dólar blue y aseguró: "Queremos alcanzar un acuerdo con el FMI". Sobre el Presupuesto 2022, Cerruti dejó en claro que el objetivo es sancionarlo antes de fin de año .

Pasadas las 9, la portavoz de Presidencia, que participó de la gira de Alberto Fernández en Italia y Escocia, aseguró que, en ese marco, "la voz de la Argentina se escucha cada vez más". Asimismo, recalcó que la voz del mandatario no solo representa los intereses de las causas de la Argentina, sino de "todos los países de renta media que están tratando de que el nuevo orden internacional que está surgiendo después de la pandemia no siga replicando las injusticias y desigualdades del orden al cual todavía pertenecemos".



De paso, Cerruti aseguró que los discursos de Fernández fueron elogiados y hasta replicados por otros jefes de Estado. En este sentido, la portavoz del Gobierno dijo que el Presidente mantuvo un encuentro "muy cordial" y "casual" con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que además lo invitó a participar a la discusión del metano. Además, repasó los encuentros bilaterales con los mandatarios de países como Canadá y Alemania.

FMI

En otro tramo de su conferencia, Cerruti aludió a la cuestión de la deuda, y mientras el ministro de Economía Martín Guzmán permanece en Roma, en el marco de las negociaciones con el FMI, Cerruti aseguró: "Queremos alcanzar un acuerdo con el FMI que no implique poner en riesgo los intereses de la Argentina, ni la soberanía de la Argentina, ni los intereses económicos de los argentinos".

Sobre este punto, la exdiputada destacó que se logró incorporar dos puntos en el comunicado final que se emitió durante la cumbre del G-20. Por un lado, el pedido al FMI de que "discuta los sobrecargos y sobre la injusticia de ese punto, para países como la Argentina, que ha tomado un nivel de deuda criminal durante el gobierno de Mauricio Macri , que compromete hoy el futuro de todos los argentinos".



Por otro, la incorporación de la creación del fondo de resiliencia, y la posibilidad de comenzar a discutir acciones ambientales a cambio de deuda.

Al ser consultada sobre la ausencia de un plan económico en el marco de las negociaciones con el Fondo, Cerruti recalcó que "el plan económico de la Argentina no lo va a escribir el FMI, lo va a escribir el Gobierno argentino, teniendo en cuenta las necesidades de los argentinos".

A propósito del Presupuesto 2022, que sigue sin ser tratado en el Congreso, Cerruti respondió que "esperan" sancionarlo "antes de fin de año, como corresponde".

"Si alguna vez se trabó un presupuesto en este país fue cuando la actual oposición consiguió los números para dejar al Gobierno sin presupuesto", acotó.

Elecciones, economía y clases

Sobre las elecciones que se celebrarán el domingo 14, la portavoz se encargó de aclarar que aquellos que no participaron de las PASO, sí podrán emitir su voto en los comicios generales. "Vayan a votar, no es solo una obligación, es un derecho", sintetizó la portavoz.

Y, de paso, aclaró que no regirá el mismo protocolo sanitario que en las primarias. Sino que "se va a votar como en las elecciones prepandemia". Aunque seguirá siendo obligatorio el uso del barbijo, la ventilación y la distancia social.

Más adelante, Cerruti aseguró que hay datos económicos que muestran que "finalmente estamos avanzando". Puntualmente, se refirió a la reactivación de la economía como consecuencia de la apertura de las fronteras. Asimismo, detalló que la recaudación de octubre creció el 56,7%, "y es el máximo nivel desde 2015 para ese período", mientras que la actividad económica creció 9,3% sobre los niveles del 2019. Además, dio a conocer que el empleo formal creció un 2,8% en el último año, entre otras cifras.

Al referirse a la implementación de los precios cuidados, Cerruti recalcó que, en promedio, los precios descendieron en un 7,6%. A propósito de los salarios , destacó que en los primeros 8 meses del año crecieron por encima de la inflación. "La actividad económica despegó", sentenció la portavoz.

En otro tramo, Cerruti hizo alusión a la vuelta a las escuelas, y la puesta en marcha de un programa para revincular a los chicos con la escuela, que no volvieron tras la cuarentena. "Queremos que todos y todas vuelvan a la escuela", sintetizó.

Medicamentos

Al ser consultada sobre los aumentos de los medicamentos, y las conversaciones del Gobierno con los laboratorios, Cerruti reconoció que los precios de los medicamentos han crecido más que el de los alimentos y aseguró que se "están ocupando del tema".

En este sentido, comentó que hoy la ministra de Salud Carla Vizzotti se volverá a reunir hoy con el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti por este tema y que del encuentro no solo participarán los laboratorios, sino también con las cámaras farmacéuticas. Según aseguró, se buscará llegar a "un acuerdo de precios que permita que los medicamentos sean accesibles para todos" .

Feletti impulsa un congelamiento de precios de medicamentos.

"Somos un Gobierno que, pese a los dichos de la oposición, nunca se ha discriminado a un medio, nunca se ha silenciado a un periodista", dijo Cerruti respecto del episodio de ayer, en el que el expresidente Mauricio Macri le arrancó un micrófono a un periodista de C5N. Y volvió a repudiar el hecho.

Además, tildó como un "circo" la manera en la que el exmandatario está llevando adelante la causa por presunto espionaje a los familiares del ARA San Juan. Al "presentarse, no presentarse, recusar, tratar de patotear al juez y, sin dudas, ejercer violencia contra un medio periodístico".

La salud de CFK

Al referirse a la intervención quirúrgica de la vicepresidenta Cristina Kirchner a la que se sometió esta mañana, y sobre la que desde el Gobierno no se oficializó formalmente, Cerruti argumentó: "La política de este Gobierno es que las informaciones sobre temas médicos se den a través de partes médicos. Ustedes van a tener el parte médico apenas termine la intervención".

Cristina Kirchner fue operada hoy en el Sanatorio Otamendi.

Asimismo, detalló que anoche la expresidenta le comunicó a Fernández que sería sometida a una intervención quirúrgica y que el Presidente le transmitió su afecto y que se puso a su disposición.

"Sobre los temas de salud, informan los médicos", remató.

Dólar blue

"El aumento no es del dólar, es del dólar blue", respondió la portavoz al ser consultada sobre la suba de la divisa, que ayer rozó los $ 200, y remarcó que la expectativa es que "no influya en la situación macroeconómica, como no viene influyendo".