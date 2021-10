La respuesta de Quirós a Milei por sus dichos sobre las vacunas: "Esa afirmación es verdaderamente errónea"

Javier Milei, economista y candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires con el Frente Libertad Avanza, no es ajeno a hacer comentarios fuertes: toda su campaña política estuvo colmada de cruces con otros dirigentes, como fue el caso de Horacio Rodriguez Larreta, y afirmaciones polémicas.

Ahora, tras las PASO, el candidato liberal no parece haber apaciguado las aguas. Ayer por la noche, durante un debate que se llevó a cabo en TN, Milei confesó que no está vacunado contra el Covid-19 y sostuvo que "no todas las vacunas están bien probadas".

Milei insiste con su posición sobre el cambio climático: "Es una mentira"



LOS COMENTARIOS DE MILEI

En el debate televisivo llevado a cabo en TN ayer por la noche, durante el segmento destinado al manejo de la pandemia, los candidatos Leandro Santoro y Myriam Bregman, del Frente de Todos y el Frente de Izquierda y los Trabajadores respectivamente, tacharon a Javier Milei de "irresponsable" por no estar vacunado contra el Covid-19.

El creador del Frente Libertad Avanza no se quedó callado: "Leandro, vos debés tener algún problema de que no podés llevar una vida libre, pero yo hago renta-riesgo. Yo antes de ir a un lugar me hisopo 48 horas antes y el mismo día también. Siempre uso barbijo, pero hago una evaluación de renta-riesgo, porque yo no soy un grupo de riesgo " defendió.

Y continuó: "¿Y sabés qué? Por algo piden cláusula de indemnidad, porque no están todas las vacunas bien probadas" - y aclaró - "Mis padres eran grupo de riesgo y sí los hice vacunar, porque si se contagiaban se morían" .

LA RESPUESTA DE FERNÁN QUIRÓS



Por su parte, ante estas fuertes declaraciones, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, respondió contundentemente a las afirmación de Milei durante una conferencia de prensa está mañana: "Esa afirmación es verdaderamente errónea" , sostuvo.

Al ser consultado sobre el tema, el ministro de Rodriguez Larreta dividió su respuesta en dos partes. Por un lado, dijo: " no es importante mi impresión sino la de los ciudadanos, que en base a ella decidirán a qué candidato apoyarán con el voto . Yo diría que la gente ha tenido la oportunidad de escuchar una amplia gama de datos y opiniones".

Por otro lado, afirmo que "desde el punto de vista sanitario, esa afirmación es verdaderamente errónea" - y continuó - "es bastante evidente y hay publicaciones en las grandes revistas científicas del mundo, no solamente de la fase 3, sino que hay una enorme cantidad de lo que se llama 'trabajos en el terreno o en el mundo real', que evalúan la eficacia de las vacunas. Se llaman estudios de efectividad y las evidencias con todas las vacunas que están en la Argentina y otras son contundentes, no solamente con las variantes originales del virus sino con las que vinieron posteriormente".

Quirós fue un paso más allá e hizo referencia a los datos oficiales obtenidos por la Ciudad como "determinantes". Dijo: "Se evaluó la experiencia de las primeras 800.000 personas vacunadas en el distrito y demostramos con total claridad que quienes contaban con el esquema completo de Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm descendieron su riesgo de tener una enfermedad grave y mortal en más del 90% ".

En pos de evidenciar que todas las vacunas que están en circulación dentro de la Argentina están completamente aprobadas, hizo mención a que los mismos estudios se llevaron a cabo "en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Dinamarca, en España, en Italia y en todos los países que han publicado este tipo de experiencias".