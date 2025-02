La polémica reacción de la Policía tras la desaparición de los dos adolescentes asesinados en Florencio Varela: "Se reían..."

Luego de tres días de intensa búsqueda, encontraron sin vida a Paloma Gallardo (16) y Josué Salvatierra (14), los dos adolescentes que habían desaparecido el pasado jueves. Tras los hechos, la familia de las víctimas denunció la polémica reacción por parte de los efectivos de seguridad.

El sábado por la tarde, hallaron los cuerpos en un descampado de Florencio Varela, ubicado entre las vías del tren y la fábrica de baterías Champion. De acuerdo a los primeros resultados de la autopsia, ambos sufrieron fracturas de cráneo.

Al confirmarse su trágico deceso, los padres de las víctimas lanzaron fuertes acusaciones contra los policías a cargo de la búsqueda.

Encontraron a dos adolescentes muertos en Florencio Varela: la polémica reacción de la Policía



Omar Gallardo, padre de Paloma, denunció la actitud que mantuvieron los efectivos de seguridad durante la desaparición de su hija y su amigo Josué.

" Cuando les dije que podrían haber sido víctimas de trata de personas, algunos se reían. Estas 48 horas no dormimos nada, se hicieron interminables ", relató el hombre, durante una transmisión en Youtube.

Además, insistió en que la Policía intentó "minimizar" la situación al sostener que se trató de una " aventura juvenil".

"Ellos no se fueron de sus casas, no abandonaron a sus familias, no fue una aventura juvenil. Fueron víctimas de la delincuencia inmunda" , apuntó la madre de la joven, Alicia Pita.

Encontraron a dos adolescentes muertos en Florencio Varela.

¿Qué reveló la autopsia de los dos adolescentes encontrados sin vida en Florencio Varela?



De acuerdo a los resultados preliminares de la autopsia, se reveló que ambos presentaban signos de un traumatismo de cráneo, lo que descarta la hipótesis de que alguno de ellos se haya suicidado después de cometer un crimen.

El informe forense señala que Paloma Gallardo falleció a causa de una "lesión cerebral", con "fractura de cráneo" y "traumatismo encefalocraneal grave".

Mientras que Josué Salvatierra sufrió una "hemorragia cerebral", con "fractura de cráneo" y "traumatismo encefalocraneal grave".