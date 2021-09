Elecciones 2021: la oposición llegó a un acuerdo en Formosa y unifica fuerzas contra Insfrán

Luego del positivo resultado electoral en las primarias, Juntos por el Cambio sigue avanzando para afinar su oferta. Es que en algunas provincias, algunos votos pueden cambiar la obtención de bancas y la futura composición del Congreso. En esa línea se encuadra el consenso logrado con la formoseña Gabriela Neme, quien desistió de su candidatura para ser diputada nacional, lo que aumenta las chances para Fernando Carbajal .

Carbajal, de origen radical, fue el juez que autorizó el ingreso de los varados el año pasado, lo que le valió críticas del gobierno de Gildo Insfrán. En las primarias fue segundo, con el 29% de los votos contra el 48% de Ramiro Fernández Patri, del Frente de Todos. Si en las generales el oficialismo logra estirar la diferencia puede quedarse con las dos bancas en juego.

Por eso es que se negoció con Neme, cercana a la Coalición Cívica, para que no sea candidata. En las primarias logró un 19%, y se especula con que son votos opositores a Insfrán que podrían fortalecer a Carbajal.

Hace varios días que se gestaba este posible acuerdo, que se terminó de oficializar hoy. La negociación implicaba que Carbajal mantendría su candidatura a diputado nacional y que Neme bajaría la suya para encabezar la lista de diputados provinciales, lo que finalmente ocurrió .

"Dejamos las diferencias de lado por un objetivo superior. La dirigencia de Formosa empezó a escuchar a la sociedad y está iniciando un proyecto colectivo y solidario haciendo eje en el bien común", sostuvo Neme, luego de una reunión virtual en la que participaron también Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro, los presidentes de los partidos que componen Juntos por el Cambio.

Carbajal, por su parte, sostuvo que "estamos muy satisfechos con este paso que damos y creemos que es solo el primer eslabón de un proceso mucho más profundo que nos va a llevar a la gobernación de la provincia en el 2023 ".

Pero Formosa no es la única provincia a la que Juntos por el Cambio no había llegado en unidad a las primarias. En La Rioja la situación decantó de forma similar a Formosa. Julio Sahad, del PRO, quien fue tercero en septiembre, declinó su candidatura para no dispersar el voto opositor. Pero en este caso no fue en tan buenos términos, sino que lo hizo luego de criticar duramente a Patricia Bullrich.

De cualquier modo, con esa decisión Juntos por el Cambio está más cerca de obtener una de las dos bancas en juego en La Rioja, lo que estaba en duda luego de haber hecho una mala elección local en las primarias.

Pero hay otras dos provincias en las que no hubo acuerdo y parece más difícil lograrlo. Una es San Luis. Allí, Claudio Poggi se impuso en las primarias, con el 47% ante el 37% que obtuvo la fuerza de Alberto Rodríguez Saá. La UCR fue con candidatos propios, y solo llegó al 6%. Allí se eligen tres diputados, así que es probable que el que se imponga se quede con dos. Si el radicalismo desistiera de presentarse, sería más probable que Poggi asegure su victoria. En 2017, Adolfo Rodríguez Saá pudo remontar una desventaja de 20 puntos tras las PASO.

Sin embargo, no parece posible que esto suceda. Es que también se elegirán candidaturas provinciales y municipales, y ahí ya están definidas las listas con anterioridad. El radicalismo aspira a renovar varios cargos, por lo que podría ver perjudicadas las chances .

Poggi, que fue gobernador aliado a los Rodríguez Saá, se acercó a Juntos por el Cambio en 2017 de la mano del PRO. Obtuvo su banca en el Senado y desde su monobloque se incorporó al interbloque Juntos por el Cambio. Desde allí es considerado un aliado a nivel nacional, a pesar de que mantiene sus disputas locales con el radicalismo.

La otra provincia en la que no hubo lista de unidad de Juntos por el Cambio es Neuquén. Allí, Cambia Neuquén llevó a Pablo Cervi como candidato a diputado, y fue segundo detrás del MPN. Pero la Coalición Cívica fue por afuera con Carlos Eguía, que llegó al 13% de los votos y fue cuarto, detrás del Frente de Todos.