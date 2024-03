La lapidaria definición del Durán Barba sobre el peronismo: "Corre serio riesgo..."

Al analizar el presente del sistema político argentino, el cual considera está atravesando "una crisis inevitable", el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba aseguró que el peronismo corre serio riesgo de "extinguirse".

"La política argentina vive una crisis que es inevitable, que atraviesa a todo el mundo. La política que se hacía dentro de las democracias representativas colapsó. Después de Milei, no podrán volver el peronismo, el PRO o el radicalismo como eran antes. Tendrán que inventar nuevas formas, que estén más cerca de la inteligencia artificial o de la computación cuántica que del ábaco", sentenció el analista.

"La pandemia encerró a millones de personas a hacer cursos en Internet, y el Internet que estaba cambiando la sociedad se instaló en todos lados. Ahora, las redes son en buena parte la realidad. El mundo se volvió red, y si no entendemos eso, se joroba todo" , explicó.

Según su punto de vista, esta crisis de representatividad general afecta especialmente a un partido tradicional como el peronismo.



"Tiene que reinventarse o se extingue. Creo que el gobierno de Alberto Fernández fue desastroso. En ningún país presidencialista cabe un gobierno bicéfalo, eso fracasó cada vez que se ha intentado", indicó Durán Barba.

"Y el de Alberto Fernández no solo fue un gobierno bicéfalo, fue un gobierno tricéfalo, una medusa. Llevó al peronismo a una crisis que ya venía dándose por la evolución de la sociedad pero que puede ser final", agregó.

Más allá de esa situación, el ecuatoriano recomendó incluir a los sectores peronistas en cualquier tipo de diálogo necesario para avanzar con transformaciones en el país.

"Tampoco hay que pensar que el país funciona sin ningún dialogo con el peronismo. No hay que olvidarse que en la última elección la mitad del país votó peronismo. Personalmente, creo que hay que llegar a un acuerdo muy amplio que incluya a todos. Un pacto así lleva tiempo, no se puede mandar un decreto de 600 puntos y pretender cambiar todo de una semana a la otra", indicó.

Milei, Caputo y la "destrucción" del Estado

Sobre la gestión del presidente Javier Milei, el consultor político destacó la "autenticidad" del libertario, a quien calificó como "una contradicción permanente".

"Tuvo el mérito de ser autentico, nunca fingió no ser así, no es alguien que se dibujó como estadista y cambio cuando fue presidente. Dijo que era anarco capitalista. Es difícil el concepto de un presidente anarquista, porque él no debería pretender presidir algo que considera una asociación delincuencial. Es como ser ateo y querer ser Papa. Milei es una contradicción permanente", añadió.

El ecuatoriano contó también que conoce al asesor Santiago Caputo desde 2007 y lo definió como "un individuo inteligente que quiere destruir al Estado".

"A Santiago Caputo lo conozco mucho, en el año 2007 tuve la ilusión de formar en Argentina una escuela de política aplicada con varios jóvenes entre los que estaba él. Es un individuo inteligente, muy lector, inquieto académicamente, lo considero una buena persona humanamente, aunque tiene su ideología que yo no comparto. Es anarcocapitalista, quiere destruir al estado, o eso es lo que dice", resaltó.