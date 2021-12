La Gran Paso que imagina Larreta para dar la pelea presidencial en 2023

No lo va a reconocer, por lo menos, no todavía. No solo porque la población no quiere oír hablar de candidaturas y él tiene que dedicarse a la gestión. Además porque todavía no se acomodaron las distintas fichas dentro de la coalición opositora. Y también por otra cosa. Fue Alberto Fernández el que salió a hablar del tema la tarde en que "festejó" la derrota, y no quiere encimarse con la agenda del Gobierno.



Lo concreto es que Horacio Rodríguez Larreta tiene pensada una solución muy práctica, que viene dando muy buenos resultados en Juntos por el Cambio, para resolver las aspiraciones presidenciales que se reproducen en la oposición al ritmo del crecimiento de su capacidad competitiva: PASO para todos, todas, incluso para todes.

Las PASO en la Ciudad de Buenos Aires permitieron retener un importante caudal de votos liberales, a través de la candidatura de Ricardo López Murphy. Y fortalecieron el vínculo con el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, donde se demostró con la candidatura de Facundo Manes, el músculo que el partido centenario sigue teniendo, aportando electores disgustados por el pase de distrito de Diego Santilli, sobre todo en el interior bonaerense.

En rigor, todavía se está lamentando por no haber logrado un acuerdo con José Luis Espert para que compitiera también en las primarias de JxC, una candidatura que le quitó un caudal muy importante de votos a la coalición opositora en las elecciones generales. Es obvio que la victoria hubiera sido más contundente.

Gente de Patricia Bullrich, una dura contendiente para el 2023, le echa la culpa de ese error estratégico al propio Rodríguez Larreta. El, sin embargo, hizo trascender que fueron los radicales los que se negaron a esa entente con Espert, argumentando que era una maniobra para sacarle votos a Manes. Incluso comentan que esa fue una de las pocas oportunidades en que Elisa Carrió estuvo de acuerdo con la UCR. "Con Espert, ni a la esquina", y no hubo forma de convencerla.

Curado en salud, el Jefe de Gobierno porteño está dispuesto a dar la batalla para que cualquier candidato a presidente que sea crítico del Frente de Todos pueda incorporarse a las PASO de JxC. ¿Qué ofrece a cambio? Un electorado muy consolidado, que ronda el 40 por ciento, decidido a dar una dura pelea con tal de que el kirchnerismo no vuelva a ganar las elecciones. Si la oposición se divide, aseguran en su entorno, no hay forma de derrotar al Gobierno.

¿Quiénes podrían formar parte de las PASO de Juntos por el Cambio? Por empezar, Bullrich y María Eugenia Vidal, dos mujeres que ya expresaron su vocación de ocupar la Primera Magistratura. Por supuesto, los radicales, desde Martín Lousteau, hasta Facundo Manes, pasando por Alfredo Cornejo y Gerardo Morales. ¿Y Macri?, preguntó El Cronista. "Mauricio también, obvio", fue la rápida respuesta, "todos, inclusive dirigentes que todavía no lo expresaron, que puedan surgir en los próximos meses, o que todavía no están en JxC".

El mismo esquema podría desarrollarse en la provincia de Buenos Aires y hasta en la Ciudad de Buenos Aires, hoy prácticamente alambrada por la dirigencia del PRO. Y para que no quepan dudas, explicaron que "no hay que tenerle miedo al voto de la gente, es la mejor forma de dirimir candidaturas. Se hace en muchos países, como Alemania y los Estados Unidos. Es verdad que genera tensiones, pero finalmente la coalición se fortalece".

Agregaron que "nuestras primarias salieron tan bien, que nos quiere imitar el Gobierno. Nosotros tenemos que profundizar el camino, ampliarnos todavía más, es la única manera de que quien gane, si llega a la Rosada, cuente con una base de respaldo poderoso para llevar adelante las reformas que serán necesarias".

Como se dijo más arriba, Larreta no tiene pensado hablar al respecto todavía. Ordenado como es, primero querrá hablarlo con los referentes que en forma más o menos pública vienen manifestando su vocación presidencial y, después, esperar un momento apropiado que -por cierto- no parece ser diciembre.