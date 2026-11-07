‘Economía a dos velocidades’. ‘Heterogeneidad del crecimiento’. ‘Los sectores que más crecen generan menos empleo’. ‘Atraso cambiario’. Buena parte de la discusión económica argentina gira alrededor de estos conceptos, que suelen aparecer como síntomas de los desequilibrios del programa económico. Pero para Sebastián Galiani, el problema de esas lecturas es que observan una transformación estructural con la mirada puesta en la coyuntura.

El economista argentino, doctor en Economía por la Universidad de Oxford y exviceministro de Economía, propuso otra perspectiva durante la conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL): la Argentina atraviesa una transición que, si consigue sostenerse en el tiempo, debería llevarla a convertirse nuevamente en una economía especializada en sus ventajas comparativas, con los recursos naturales como principal motor de crecimiento.

La tesis de Galiani parte de una clasificación de tres estructuras económicas. La primera corresponde a países ricos en recursos naturales, especializados en producir y exportar aquello en lo que tienen ventajas comparativas, como Uruguay y Chile. La tercera comprende a las economías industriales, como China y Alemania, cuya especialización se construyó alrededor del trabajo, el capital y el desarrollo de capacidades productivas.

La Argentina, en cambio, permanece en lo que considera la peor de las tres: la estructura dos. Se trata de países que cuentan con ventajas comparativas en actividades como el agro, la energía o la minería, pero que conservan un sistema político corporativista, organizado históricamente alrededor de la protección de la industria sustitutiva de importaciones.

Según Galiani, el país ingresó en ese modelo a partir de 1943 y desde entonces no consiguió desarmarlo definitivamente. A diferencia de Chile y Uruguay, que pudieron abandonar ese esquema y volver a especializarse en sus recursos naturales, la Argentina alternó entre ambos modelos, con los conflictos distributivos y las tensiones políticas que eso implica.

Galiani rechazó que la coexistencia de sectores en expansión y actividades en retroceso sea una anomalía del programa económico. Captura de video

La transición que explica la economía a dos velocidades

El punto central de su exposición fue que abandonar esa estructura no es un proceso inmediato ni indoloro. Para explicarlo, recurrió a un gráfico en el que contrapuso la producción de bienes de la vieja industria sustitutiva de importaciones con la de bienes exportables en los que el país tiene ventajas comparativas.

En ese esquema, la apertura comercial y la adopción de precios internacionales desplazan la producción desde los sectores protegidos hacia aquellos en los que la Argentina es más competitiva. El resultado inicial es una contracción de determinadas actividades y una expansión de otras. Es el movimiento que, según su interpretación, está detrás de la heterogeneidad que caracteriza a la economía actual.

“Mientras estamos en ese proceso, que puede durar dos, tres, cuatro años, no lo sé, todo el mundo dice: ‘La economía anda mal, anda a dos velocidades; hay dos o tres sectores que crecen y otros que se contraen o no crecen’. Pero ese es el proceso por el que tiene que pasar la Argentina si se va a especializar, entrar en una estructura uno y crecer desde ahí”, planteó.

El gráfico que exhibió Sebastián Galiani durante su exposición en la conferencia de FIEL. captura de pantalla

Por eso, rechazó que la coexistencia de sectores en expansión y actividades en retroceso sea una anomalía del programa económico. “No es una anomalía del plan económico ni un plan mal hecho. Es un plan bien hecho que tiene que tener dos velocidades al principio, hasta que la economía despegue y podamos ir por una trayectoria de crecimiento balanceado”, afirmó.

El economista sostuvo que, una vez superada esa transición y consolidada la dirección del cambio, la llegada de inversiones permitirá acumular capital y ampliar la producción en el conjunto de la economía. En ese escenario, la Argentina podría ingresar en una etapa de crecimiento más generalizado, impulsada inicialmente por sus exportaciones de recursos naturales.

“Si la Argentina va por ese camino, tiene un futuro de enorme crecimiento basado en las exportaciones de recursos naturales”, resumió.