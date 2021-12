La dura crítica de Campanella a la diputada camporista que juró por Maradona y la Santa Federación de Rosas

Casi al mismo tiempo que los diputados nacionales en el Congreso, también el martes juraron los nuevos integrantes de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en un acto que dejó mucha tela para cortar.

Acaso opacada por el reclamo de su par Ofelia Fernández contra un legislador del espacio de Javier Milei, la jura de la camporista Berenice Iañez, de 39 años y representante del FdT, quedó relegada a un segundo plano más allá de la pintoresca fórmula a la que apeló.

De Milei al "les jubilades" de Del Plá y las quejas de Iglesias: las perlitas que dejaron las juras de los nuevos diputados



LA POLÉMICA JURA DE LA LEGISLADORA CAMPORISTA

"Por la gloriosa JP. Por Juan Perón. Por Eva Perón. Por Néstor Kirchner. Lealtad absoluta a Cristina. ¡Viva la Santa Federación! ¡Gracias Diego! ¡Sí, Juro!", exclamó Iañez al prestar juramento.

Para quien no pasó inadvertida fue para el cineasta Juan José Campanella, quien por Twitter salió a recriminarle que se haya "cagado en la Constitución y la Patria" .

En esa línea, agregó: "El mío: 'Por Qué Bello es Vivir, Ernst Lubitsch, Nino Manfredi, Gene Kelly haciendo tap y Seth MacFarlane, Gracias, Pepitito ¡Sí, juro! '".

¡Chicos, cáguense en la Constitución y la Patria inventando un juramento! El mío: "Por "Qué Bello es Vivir", Ernst Lubitsch, Nino Manfredi, Gene Kelly haciendo tap y Seth MacFarlane, Gracias, Pepitito ¡Sí, juro!" ¿Y vos? ¿Por quién jurás? ¡Vale todo, como en Argentina! https://t.co/VEAyfRBKdH — Juan José Campanella (@juancampanella) December 8, 2021

RESPUESTA A CAMPANELLA Y CERCANÍA CON AMADO BOUDOU



Campanella recibió la contestación de Iañez, que se tomó con humor la chicana del también productor y guionista.

"¡Ey Juan! ¡¡Tus películas me encantan!! Y con el juramento no sabés lo que me costó achicar. Mueran los salvajes unitarios lo omití", escribió Iañez, con una captura del tuit de Campanella.

Berenice Iañez es fanática de Maradona al punto de tener un tatuaje del 10. (Fuente: Twitter @@Bere_Ianez)

Como militante de La Cámpora, la legisladora participó hace casi dos semanas de la inauguración de la unidad básica "Compañero Amado ", un local que la agrupación abrió en La Paternal en homenaje a Boudou. "Un compañero que dignifica la palabra lealtad" , elogió al ex vicepresidente.

Ofelia Fernández denunció a un legislador libertario

Ofelia Fernández no dejó pasar ni un segundo y en la sesión preparatoria cargó contra Leonardo Saifert, aunque no lo nombró, por haberla insultado varias veces por redes sociales.

Después de las palabras de Ofelia, el diputado libertario en cuestión ensayó una pálida disculpa al declarar: "En el momento en que dije eso no tenía ningún peso ni responsabilidad política. De todas maneras, estoy consciente de que mis dichos estuvieron fuera de lugar y pido disculpas a la diputada Fernández y a todos los que se hayan ofendidos por esos dichos. No sé quiénes fueron los que la agredieron pero obviamente lo repudio por completo".