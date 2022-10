El pedido de Gerardo Morales a Manes por sus acusaciones contra Macri: "Que las lleve a la Justicia"

Luego de las fuertes declaraciones que realizó el diputado radical Facundo Manes contra el ex presidente Mauricio Macri, los referentes de Juntos por el Cambio salieron a repudiar esos dichos y Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, aseguró que "ha sido un exceso y una acusación muy grave".

"No comparto y creo que ha sido un exceso. No le vamos a hacer un juicio, pero no me parece porque no es una diferencia política, sino una acusación muy grave. Me parece que han sido como líneas acusatorias levantadas del kirchnerismo que no comparto que lo hagamos en la coalición", agregó Morales.



Manes acusó a Macri de hacer "populismo institucional", y de manejar tanto la Justicia como los servicios de inteligencia de manera discrecional. Algo a lo que Morales respondió: "Facundo hace una imputación personal sobre Mauricio Macri que es grave, y en todo caso tiene que llevarla a la Justicia. No me parece bien que tengamos que plantear estas situaciones en el marco de Juntos por el Cambio".

El gobernador jujeño es también el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional y tiene la mira puesta en el 2023, donde Juntos por el Cambio, la coalición que integra su partido, tendrá una dura competencia interna por determinar quién irá en las elecciones generales para competir contra el Frente de Todos.

Facundo Manes acusó al ex presidente Mauricio Macri de haber hecho "populismo institucional" durante su mandato.

GERARDO Morales y la interna de Juntos por el cambio

"Si se presenta Mauricio (Macri) le quiero ganar en las PASO", afirmó Morales en una entrevista que realizó con LN+, donde habló sobre la interna del principal partido opositor y sobre el "fuego amigo" que comenzó en los últimos días desde sectores de la UCR.

El mandatario provincial consideró que Macri "quiere una segunda oportunidad, pero tiene que haber un cambio dentro de Juntos por el Cambio", y que por eso va a ser candidato a Presidente. No solo competirá con el ex jefe de Estado, sino que también Manes tiene intenciones de hacerlo y se espera que además compita la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, junto al diputado radical Facundo Manes.

"Poner al país en términos de Mauricio y Cristina sería un retroceso y eso es una opinión política, no me gustaría un país que se dirima y vuelva al pasado entre Mauricio y Cristina", opinó Morales, que necesita que se confirmen las PASO para el año próximo, algo que está en duda con las intenciones del oficialismo nacional de removerlas.



Por último, el líder de la UCR enfatizó: "No comparto que sean candidatos, aunque tienen todo el derecho. Creo que Mauricio va a ser candidato, pero no quiero un país que se dirima en esos términos si no entre otros candidatos de Juntos por el Cambio".