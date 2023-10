La deuda volvió a crecer y superó un monto histórico

El stock de deuda bruta de la Administración Central ascendió en septiembre a un monto total equivalente a 406.603 millones de dólares , de los cuales u$s 404.132 millones se encuentran en situación de pago normal, informó ayer la Secretaría de Finanzas. El 34% de la deuda en situación de pago normal está nominada en pesos, mientras que el 66% restante está en moneda extranjera .

Con respecto al mes anterior, la deuda en situación de pago normal aumentó en el equivalente a u$s 11.226 millones , con una suba mensual del 2,86%. La variación se explica por el crecimiento de la deuda en moneda extranjera en u$s 874 millones y el incremento de los pasivos en moneda local por un monto equivalente a u$s 10.352 millones. Vale aclarar que siempre se toma el tipo de cambio oficial para hacer la conversión.

En agosto el stock de la deuda había caído sensiblemente por el efecto de licuación de pasivos que generó la devaluación del peso contra el dólar oficial. La deuda en pesos había tenido una caída nominal en dólares equivalente a u$s 18.510 millones por un "ajuste de valuación"; de hecho, la deuda total había bajado de los u$s 400.000 millones luego de dos meses de haber superado ese nivel . Pero ese efecto se borró con el tipo de cambio congelado durante septiembre y el persistente avance de la inflación.

"Durante los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal se incrementó por el equivalente a u$s 24.268 millones, debido a la suba de la deuda en moneda extranjera en u$s 13.954 millones y al aumento en la deuda en moneda local por un monto equivalente a u$s 10.314 millones", agrega el informe de la cartera que conduce Eduardo Setti.

La deuda de Alberto Fernández

A partir de noviembre de 2019, último mes completo de gobierno de Mauricio Macri, la deuda durante la administración de Alberto Fernández ascendió el equivalente a unos u$s 93.304 millones, desde los u$s 313.299 millones iniciales, lo que representa un aumento de un 29,8% en 3 años y 10 meses .

En lo que va de octubre, el "financiamiento neto" -nuevo endeudamiento- en pesos equivale a poco más de 125 millones de dólares. Y serán claves los pagos de capital de fines de este mes al Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos u$s 2600 millones, ya que reducirán temporalmente la carga de la deuda en ese monto, hasta que el organismo ejecute un nuevo desembolso que sería a mediados de noviembre o luego de tener claridad sobre el plan económico del nuevo presidente electo, ya sea Javier Milei, Sergio Massa o Patricia Bullrich.