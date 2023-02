Crece la deuda por importaciones: a cuánto llega y cuáles son los riesgos

El duro escenario financiero que describió la oposición días atrás, volvió a poner en la mira datos centrales de la macroeconomía , principalmente, los que apuntan al nivel de endeudamiento y la posibilidad del próximo Gobierno de dar respuesta.

El debate se enfocó en la deuda en pesos, sin embargo, el volumen que acumula el sector privado -por prefinanciación de exportaciones o financiación de importaciones- ronda los u$s 10.000 millones , y es el que más preocupa al sector productivo, por la incidencia en el ritmo de la actividad.

Deuda en pesos y en dólares: el Gobierno le responde a la oposición por la "bomba" de la herencia



De cara a un año "seco" de divisas por la caída en las proyecciones del agro, la actividad económica encuentra un techo a partir de otro ciclo donde, lejos de normalizarse, la disponibilidad de divisas para importación caerá en torno al 20% cada mes.

señales de enfriamiento

Los principales cambios en los mecanismos de pago de importaciones llegaron en el segundo semestre, por eso, pese a los intensos controles que bajaron la demanda de divisas, las importaciones crecieron un 29% el último año.

El equipo económico activó un plan para contener la demanda de dólares, apuntalado por el sistema SIRA que llegó en octubre, con mayor porcentaje de productos con Licencia No Automática .



"Las restricciones cambiarias impuestas en los distintos momentos del año limitaron los pagos anticipados de importaciones (representaron menos de un 8% de los pagos cuando generalmente explican más del 14%) y generaron un incremento en la deuda comercial vinculada a las importaciones de bienes", describe el informe y apuntó a los 10.000 millones de dólares en 2022 .

"Como contrapartida de las dos ediciones del ´dólar soja´, también se evidenció un incremento de la deuda comercial vinculada a las exportaciones de bienes: los cobros anticipados y sus prefinanciaciones totalizaron u$s 7.200 millones en septiembre (56% de los cobros del mes) y u$s 2.500 millones en diciembre (32% de los cobros del mes)".

En ese punto, Santiago Manoukian, economista de Ecolatina destaca que "no sólo creció la deuda en el sector importador sino también con el exportador por la propia instrumentación del dólar soja".

"El incremento de deuda comercial es el resultado de concentrar compras en un sólo mes, por el dólar soja", dijo y explicó el mecanismo: "Obtengo un crédito en el exterior asociado principalmente al ´dólar soja´; la empresa trae los dólares al país".

"A los 5 días -agregó- el BCRA los convierte en pesos, con los cuales la empresa adquiere granos que exporta o procesa industrialmente; con el cobro de la exportación, que se produce contra la presentación de documentos comerciales (que pueden tardar una quincena), no contra el arribo a destino, la compañía paga al banco y la diferencia que puede llegar a existir al ingreso a la Argentina".

Por la falta de reservas se estima que los controles continuarán ya que el BCRA dispondrá tan sólo de unos u$s 4000 millones por mes para autorizar pagos de importaciones mientras que, en 2022, pasaron de promediar casi u$s 6.400 millones entre abril y septiembre a menos de u$s 4.900 millones.

Por eso, distintos analistas señalan que "la deuda comercial fue uno de los principales aliados del Gobierno en materia cambiaria durante 2022" y abren un signo de interrogación sobre la espalda de estos acreedores para el año electoral.



Hasta ahora, el enfriamiento quedó plasmado por los mayores controles, quedó plasmado en el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPIm) que mostró una caída de 2,7% interanual en diciembre , aunque finalizó el 2022 con un alza del 4,3%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el mismo período la construcción también creció 3,5 % aunque, pero el indicador sintético de la actividad (ISAC) reflejó una baja de 10,6% en el último mes del 2022 , interanual.

Luego de atravesar un año complejo por la necesidad de buscar financiamiento de las importaciones en el exterior, por las restricciones y mayores plazos para ingresar al MULC, los privados también advierten sobre el efecto negativo que genera el Riesgo País - ronda los 2000 puntos-, en las negociaciones con clientes del exterior.



"Para muchos países del mundo, la Argentina tiene una calificación que se equipara con el moroso incobrable, sin embargo, las empresas consiguen crédito por su propia reputación", destacó en diálogo con El Cronista un operador.

Presión interna

Hasta ahora, el Fondo Monetario Internacional (FMI), se muestra plausible en su análisis de la gestión de divisas y deuda desde que asumió Sergio Massa en Economía, y justifica que se busca "evitar un ajuste desordenado" .

Aunque las metas anuales son, en definitiva, las que ejercen su propia presión, el organismo elabora una hoja de ruta con herramientas que permitan "aliviar gradualmente las restricciones". El documento que tiene como eje el fortalecimiento de las reservas se espera para finales de junio de 2023.

Mientras tanto, la proyección de Ecolatina no descarta que el Gobierno deba implementar nuevas restricciones a las importaciones "para administrar la escasez de divisas, pudiendo complicar el abastecimiento de insumos para determinados sectores industriales y complicando el normal funcionamiento del sector".