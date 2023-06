La drástica postura de Duhalde por el préstamo del FMI: "Si no se puede pagar..."

En medio de la interna oficialista para definir al próximo candidato del peronismo, Eduardo Duhalde, ex presidente tras la crisis de 2001, reveló a quién apoya además de expresar una firme postura sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

"Me reúno permanentemente con Scioli, soy amigo hace más de 30 años y para mí es la mejor opción", reveló Duhalde, y agregó que con el candidato albertista coinciden en que " la solución de la Argentina es la producción".



Si bien Duhalde se mantiene alejado de la vida política activa, igualmente lanza sus opiniones sobre la realidad argentina y el peronismo, el cual se enmarca dentro del Frente de Todos con un debate sobre cómo la coalición gobernante encarará las próximas elecciones.

La determinante propuesta de Duhalde frente al préstamo del FMI: "Si no se puede pagar..."

"Para mí debería haber PASO, estaría bueno que los dirigentes se 'midan el aceite' y no que crean que son candidatos porque tienen amigos que le dicen", opinó el ex mandatario. También consideró que al bloque oficialista "hay que cambiarle el nombre, el Frente de Todos fue un fracaso".



La terminante opinión de Duhalde contra el FMI

Duhalde fue el jefe de Estado que surgió por la Ley de Acefalía a fines de 2001, tras la sucesión de renuncias de los primeros mandatarios que surgieron tras la crisis que acabó con el gobierno de Fernando de la Rúa. En aquel momento, Adolfo Rodríguez Saá impulsó el default de la deuda con el FMI.

" Si no se puede pagar, no se paga. El Fondo sabía que la Argentina no lo podía pagar", consideró el ex presidente sobre la deuda que mantiene el país con el organismo de crédito multilateral, y con el cual se está negociando un adelanto de las cuotas por lo que resta de 2023.



Reapareció Duhalde y destrozó al peronismo por su interna: "Es una vergüenza, son unos..."

En el contexto de elecciones, y en diálogo con C5N, Duhalde también señaló que "uno cuando hace política tiene que saber que tiene que armar listas, hacer campaña. Javier Milei no tiene ninguna experiencia", y opinó que "puede ser que haya un porcentaje de votos la derecha pero no el que dicen tener".

Por último, el histórico dirigente peronista criticó a Cristina Kirchner. Pese a que aseguró que tiene un "fuerte liderazgo que maneja hace muchos años", dijo que lo gestiona de una manera que no le "gusta": "Fue un fracaso tener un Presidente sin poder, es muy difícil gobernar así".