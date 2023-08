La confesión menos esperada de Milei sobre la relación con sus padres: "Es algo..."

Javier Milei pasó a ser la figura política más entrevistada en los últimos días, luego de quedar primero en las elecciones PASO 2023 y de posicionarse como firme candidato a la Presidencia a partir del 10 de diciembre. Aunque durante estas charlas comenzó a revelar algunos detalles de su vida privada.

Durante toda la campaña, el economista liberal siempre destacó la importancia de su hermana, Karina Milei, en el armado político de La Libertad Avanza. Así como también en su día a día, donde tienen una estrecha relación.

Pero esta vez Milei reveló cómo es la relación con sus padres, la cual se sabe por algunas pistas que no fue la mejor en el pasado. Y tras su victoria en los comicios describió la relación que tiene en la actualidad.

"No me llamaron. Tampoco estoy peleado con ellos. El problema central es que tengo 2500 mensajes acumulados. Ni siquiera puedo atender el teléfono. Suena todo el tiempo y lo tengo que apagar. Incluso, me equivoqué y antes de entrar al estudio de televisión lo prendí sin querer", afirmó el economista durante un reportaje en Crónica TV.



La relación de Milei con sus padres: cómo es

Javier Milei participó de diversas entrevistas desde el domingo cuando salió primero en las PASO. Y además de dar detalles sobre sus planes económicos y políticos si es el próximo mandatario, también respondió preguntas de índole personal, como sus relaciones familiares.

Sobre sus padres y la aclaración de la "lluvia" de mensajes, amplió: "Eso no quita que fuera una relación compleja. Desde mi punto de vista, me ayudaron a desarrollar un mecanismo de superación por el cual aprendí a vivir en la adversidad. Me permite soportar niveles de presión infernalmente altos".

"Para mí no son fundamentales, la única fundamental acá es mi hermana. Cuando la gente sacaba turno para patearme la cabeza mientras estaba en el piso, solo estuvieron ella y Conan, que falleció en 2017", agregó también sobre la importancia de su perro fallecido.



Esta fue otra de las polémicas a las que se enfrentó el candidato en la previa de las PASO: sus perros. Siempre equiparó a los cinco canes que viven con él como "sus hijos de cuatro patas".

Por último, sobre Karina, reveló que "es la gran responsable de todo esto. Sin ella hubiera sido imposible. Es la verdadera Milei. El 99% de los resultados son responsabilidad de ella, por lo que deberían tratarla con más respeto".