La chicana de Moroni a Larreta: "Yo pensé que mentía más inteligentemente"

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, se refirió este sábado a la recuperación de la economía y destacó que desde el Gobierno actualmente observan que "el empleo va creciendo" . Además, criticó los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En diálogo con Radio 10, Moroni criticó al opositor por afirmar que "es un gobierno (el actual) que está perdiendo puestos de trabajo todos lo días ". Ante esto, el ministro ironizó: "Me imagino que Larreta se estaría refiriendo al gobierno de (Mauricio) Macri" .

En este punto, aseguró que "en la peor crisis económica de la que tengamos memoria los vivientes", se han creado 103.000 empleos de los 191.000 perdidos en pandemia , según sus datos. Y agregó: "Es el país que menos empleo formal perdió en toda la región" .

"Nosotros, aún en la pandemia, habiendo caído 10 puntos el PBI hemos recuperado 1.6, llevamos recuperado el 60% del empleo perdido en la pandemia ", resaltó Moroni en referencia al último análisis del trabajo registrado que publicó su cartera respecto a los meses de junio y julio del 2021; donde se indica que "durante el peor momento de la pandemia se perdieron 191.000 empleos asalariados privados (entre febrero y julio 2020) y entre julio 2020 y junio 2021 la economía lleva reincorporados 103.000 ", es decir, un 54%".

"Yo pensé que mentía más inteligentemente" , chicaneó el ministro en respuesta a Larreta, quién luego apuntó que "durante el gobierno de Macri s e perdieron casi 4 puntos de empleo" .



"Venimos con 13 meses seguidos de creación de empleo en la industria manufacturera, 9 meses en la construcción, 6 o 7 meses en el resto de las actividades", resaltó Moroni, aunque asumió que todavía hay actividades "golpeadas" como la hotelería, el turismo o la gastronomía.

"Me lo imaginaba más inteligente para la mentira a Larreta", disparó nuevamente contra el funcionario opositor, y agregó terminante: "Si les preguntan quién gobernó desde 2015 hasta 2019 van a farfullar alguna palabra poco comprensible, porque parece ser que ellos no gobernaron, que ellos no estuvieron. Gobernaron al mismo tiempo la Nación, la Ciudad y la Provincia, e hicieron un desastr e".

"La verdad es que perdieron empleo en un momento en el que toda la región crecía" , continuó Moroni desacreditando la gestión de Mauricio Macri. Y al defender la administración Alberto Fernández, en claro tono partidario, aseguró que "ahora es absolutamente al revés" porque " todos los países de la región están mucho peor que nosotros en nivel empleo, actividad, industria manufacturera, y nosotros estamos creciendo", afirmó.

Luego, Moroni se mostró positivo respecto al relajamiento de las restricciones y la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus que se está llevando a cabo, dos factores que -según el ministro- le permiten al Gobierno ver "que el empleo va creciendo".

En este punto, justificó la prohibición de despidos establecida en el país a raíz de la pandemia indicando que desde el Gobierno se "asistió a empresas mediante el mayor programa de transferencia de ingresos de la historia argentina, que fue el ATP".

"En 45 días lo diseñamos y le pagamos una parte importante del salario a casi 2 millones de trabajadores, y hoy seguimos asistiendo a 500 mil trabajadores . Un modelo de desarrollo inclusivo es la única solución", recalcó Moroni.

Para finalizar, el titular de la cartera de Trabajo indicó que uno de los "puntos centrales" de la política del Gobierno es que el salario logre crecer por encima de la inflación y, aunque reconoció que hubo una "escalada inflacionaria que no era la prevista" en los primeros meses del 2021, consideró que desde el sector público "hicieron lo que tenían que hacer" al reabrir las paritarias .