La actividad no se recupera y ya está al tope de las preocupaciones de los empresarios

Ni el dólar a $1400, ni la brecha cambiaria en 50%, ni la venta de reservas o la continuidad del cepo: hoy la mayor preocupación de los principales empresarios argentinos está en el freno de la actividad económica. Así surge de un relevamiento de El Cronista en el encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), que este jueves recibió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en un almuerzo en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero.

De hecho, tras las palabras de Francos en el escenario, que fue aplaudido en reiteradas ocasiones, fue el turno de las preguntas de los empresarios. "¿Cuál es el escenario económico en materia de crecimiento para lo que resta del año?", fue la última pregunta que le hizo Marcos Pereda, presidente del Cicyp.

Francos afirmó que "lo más difícil ya pasó", y aunque no quiso ponerle una letra a la recuperación, dijo: "En el semáforo ya hay luces verdes". Y concluyó: "Creo que va a ser un buen segundo semestre y 2025 será de despegue económico".

Principal preocupación

Ante la consulta de este diario sobre cuál es el clima empresario hoy, Pereda aseguró: "La pregunta es cómo y cuándo vamos a reactivar el país. Lo que está haciendo el Gobierno es lo más duro porque es recesivo. Pero el interrogante es la actividad. Hay que salir de la recesión. Ahora toca reactivar, porque no se puede tener rojo todos los meses".

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), aseguró: "La situación todavía es compleja, pero hay vocacion y voluntad que mejore. Hoy la palabra clave entre empresarios es reactivación". Ante la consulta de si ya veían la reactivación, el abogado respondió: "Te diría que lo que hay es expectativa".

De hecho, en informes mensuales que elaboran las cámaras empresarias y que se publicarán en los próximos días tienen datos de junio que muestran caídas con respecto a mayo, y ponen en duda que ya se haya tocado el piso. La expectativa pasa porque comience a terminarse el "sobre stockeo" de mercadería que se produjo a fines del 2023 y que eso lleve a algún repunte de ventas.

En tanto, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción (Camarco), afirmó sobre la recesión: "Depende a quién le preguntes. En la Bolsa de Comercio están perfectos. En construcción muy complicados. El rumbo es el adecuado y la expectativa es que mejore". Si bien en construcción dijo que "lo peor ya pasó", afirmó que las obras públicas que fueron pasando de Nación a provincias siguen frenadas.

José Urtubey, empresario industrial, opinó: "La actividad es lo que más preocupa. Del rebote en V hay que olvidarse, sigo pensando en una L, salvo que arranquen incentivos impositivos o líneas de crédito y que mejore un poco el consumo".

Por su parte, Alfredo González, presidente de CAME, no le pudo poner fecha a la recuperación: "No podría decirte, porque con la incertidumbre del último mes, esto es, la suba del dólar, volvieron a mandarnos listas de precios. Todos los gobiernos dicen que el paralelo es marginal, pero para las pymes representa listas de precios nuevas que llegaron la semana pasada con subas de hasta 8%".

De todos los empresarios consultados, ninguno consideró que el dólar estuviera atrasado. Sin embargo, empiezan a mirar con preocupación la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo: "La brecha nos pone nerviosos a todos y te diría que hasta pasa a ser peor que las retenciones", contó Pereda, empresario agropecuario.

De todos modos, Nicolas Pino, presidente de la Sociedad Rural, negó ante la consulta de este diario que no se esté liquidando y rechazó que estén negociando un tipo de cambio diferencial para el agro. "Nuestro objetivo es un tipo de cambio único", afirmó.

Inversiones: cruces Gobierno-empresarios

En las últimas semanas, el Gobierno empezó a pedirle al empresariado que colabore con la recuperación. En su discurso en el Cicyp, Francos les dijo: "Esto no es sólo gestión del gobierno, nosotros damos las condiciones. Ahora depende de ustedes que los argentinos tengan en el futuro el bienestar económico que se merecen".

Sobre este punto, El Cronista consultó a los empresarios sobre la llegada de inversiones: "Para que la economía despegue hace falta sacar el cepo", afirmó Pereda. En tanto, Martín Cabrales, empresario alimenticio, contestó: "Para invertir se necesita previsibilidad. Y para eso hay que saber qué va a pasar con el tipo de cambio. Liberado el cepo tendremos más previsibilidad".

En tanto, José Urtubey, empresario industrial, manifestó: "La micro no depende sólo de los empresarios. Falta articulación. La capacidad ociosa está en 50%, para nuevas inversiones se necesita reactivación".

En tanto, Weiss indicó que el RIGI va a traccionar inversiones, "pero más a mediano plazo". Y sobre la inversión en infraestructura, afirmó: "En todo el mundo los privados no superan el 15%, ni en Chile ni en Europa. Y sólo en donde hay rentabilidad. El 85% es obra pública que deberían hacer los gobiernos".