La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que aplicará un nuevo incremento a los jubilados y pensionados. El porcentaje será equivalente a la inflación registrada por el INDEC en diciembre de 2025.

¿De cuánto será el aumento a los jubilados y pensionados?

El INDEC informó que la inflación registrada en diciembre fue de 2,8%, por lo que se aplicará un aumento equivalente y los montos a cobrar serán los siguientes:

Jubilación mínima : pasa de $ 349.299,32 a $ 359.079,70

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : pasa de $ 279.439,46 a $ 287.263,76

Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez : pasa de $ 244.509,52 a $ 251.355,78

Pensión Madre de 7 Hijos: de $ 349.299,32 pasa a $ 359.079,70.

Quiénes cobran el bono de $ 70.000

Mes a mes el Gobierno liquida el bono de $ 70.000 a los adultos mayores. El monto total será percibido por quienes cobran la mínima, es decir $ 359.079. Mientras que el resto cobrará un proporcional hasta alcanzar los $ 429.079.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados

ANSES publicó el calendario de pagos de enero para los adultos mayores:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo