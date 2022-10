Juan Carlos de Pablo, lapidario: "No le pidas un plan a un Gobierno que no existe"

El economista Juan Carlos de Pablo compartió su análisis del contexto macroeconómico y político actual, repasando una a una las medidas del Gobierno y los últimos meses de gestión del ministro de Economía, Sergio Massa.

Así lo hizo al presentarse en un evento privado con más de 100 concurrentes de la empresa Planexware, proveedora de soluciones para el intercambio digital entre distintos negocios, desarrollado el jueves.

En este contexto, De Pablo comenzó indicando los tres factores que él considera importantes en el actual panorama: en principio, se refirió al conflicto entre las empresas productoras de neumáticos y sus trabajadores, el cual escaló a fines de septiembre, obligando a Bridgestone, Fate y Pirelli -las tres fábricas que operan en el país- a suspender sus operaciones por unos días antes de llegar a un acuerdo.

En cuanto a esto, destacó que las empresas dijeron "basta" y forzaron al gremio del neumático (SUTNA) "a sentarse a hablar de otra manera", lo que abre una nueva etapa para este tipo de diálogos.

Juan Carlos de Pablo.

Luego, también destacó la respuesta del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, a la crítica de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra las empresas por sus altos márgenes de ganancias.

El número dos de Sergio Massa en en el Palacio de Hacienda había afirmado que "la culpa del desorden cambiario, las altísimas brechas, la obligación a financiarse a 180 días para importar, cupos, etc., etc., no la tienen las empresas. Aunque haya abusos normativos y corrupción. Es nuestra responsabilidad (del Gobierno) que todo esto mejore. En eso estamos".

Para De Pablo, este hecho es importante ya que marca nuevamente la interna del oficialismo respecto a la gestión económica y, además, evidencia la posición más moderada del Ministerio de Economía.

Finalmente, se explayó respecto al "enfoque administrativo" a través del cual el Palacio de Hacienda está gestionando la situación macroeconómica y defendió ciertas medidas de la gestión de Massa.

"Cuando vos tenés criterio de mercado, es al mejor postor. Pero cuando tenés un enfoque administrativo las prioridades se manejan de otra manera", explicó De Pablo para comprender este concepto.

Frente a esto, defendió el nuevo "dólar Qatar" dispuesto esta semana por el Gobierno, el cual establece un nuevo tipo de cambio para gastos en dólares con la tarjeta de crédito: "Lo que hizo el Gobierno es una cosa elemental, dijo 'con los cuatro dólares que me quedan tengo que comprar las cosas básicas, medicamentos, insumos'".

En línea con esto, se refirió a la situación de las escasas reservas del Banco Central y fue terminante al subrayar que, en el contexto actual, éstas "sirven para seguir financiando importaciones" dado que la "principal queja" que él escucha en el mundo empresario es la dificultad para conseguir divisas para importar.

Además, comentó sobre la segmentación de tarifas y dijo que "el gran problema es la implementación", mientras que también opinó sobre el avance de las paritarias, las cuales enmarcó dentro de una "situación fluida" y de cambio "permanente".

"El Gobierno logró agarrar el carro y alejarlo un poquito del precipicio".

Luego de este breve panorama, el especialista consideró que el Gobierno -de la mano de Massa a la cabeza de Economía- logró "agarrar el carro y alejarlo un poquito del precipicio", calmando levemente la situación caótica de crisis cambiaria que apuró la renuncia de Martín Guzmán, la llegada de Silvina Batakis y su posterior salida del Palacio de Hacienda en tan solo un mes.

Aquí, volvió a referirse al "enfoque administrativo" planteado en principio: " Massa hace lo que cree que tiene que hacer , es la oportunidad que dictan las circunstancias, y las circunstancias dictan que te estás yendo", dijo.

Es por esto que, según De Pablo, el Gobierno no puede realizar reformas profundas -incluido un "fuerte plan antiinflacionario"- debido a su debilidad política, una situación que deja a Massa con el rol de "atajar penales", según ilustró.

"Cuando te estás yendo, tenés que atajar penales", reconoció el especialista. Y sumó: "Están tratando de hacer lo menos posible, enfoque administrativo, pero no le pidas un plan antiinflacionario a un Gobierno que no existe".

Para concluir, al ser consultado sobre la posibilidad de que haya una devaluación a inicios del año entrante, De Pablo consideró que esto no será así: "Van a seguir estirando lo máximo posible, porque para hacer un salto devaluatorio tenés que tener un poder político atrás, pero devaluar devalúan todos los días", cerró.

El evento organizado por Planexware contó con la participación en vivo de más de 100 invitados que pudieron preguntarle a De Pablo todas sus dudas en directo. Además, el gerente comercial de la compañía, Guido Pinto, presentó las nuevas funcionalidades de su Portal de Proveedores.

Gracias a este último, se agilizará la carga de información por parte de los clientes, centralizando la comunicación con todos sus proveedores, incluso aquellos con menor volumen o recurrencia.