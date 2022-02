Según José Luis Espert, "la solución para la inflación ya existe" pero el Gobierno no quiere aplicarla

La inflación argentina, que cerró enero en un 3,9%, no cede y empuja al Gobierno a buscar nuevas soluciones para controlar la suba de precios. Entre esos proyectos, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, confirmó que se estudia la posibilidad de crear una empresa estatal de alimentos "para garantizar precios bajos y ayudar a los pequeños productores de verduras frescas".

El diputado liberal José Luis Espert rechazó esa posible iniciativa y apuntó hacia las medidas contra la inflación del Gobierno. En especial, se ensañó con Cerruti y el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, responsable de aplicar las políticas de precios.

"Si seguimos pensando que controlando precios o con empresas nacionales de alimentos vamos a bajar la inflación, estamos locos, chiflados", dijo Espert en referencia a los distintos planes aplicados y en estudio.

La solución de Espert para bajar la inflación

José Luis Espert, en el piso de TN, remarcó repetidas veces que en la Argentina no se logra comprender un punto básico de la economía: que "la inflación es un problema monetario".

"Ya está inventado el remedio contra la inflación. No digo que sea fácil pero está inventado ya", planteó. E ilustró: "Te sobra papa, te cae el precio de la papa; te sobra dinero, te cae el precio del dinero, el poder de compra y tenés inflación".

Espert remarcó que, dejando de lado el contexto de la pandemia que obligó a todos los países a emitir más moneda para controlar la crisis económica, "a esta altura el problema inflacionario desapareció del mundo".

De hecho, la Argentina cerró 2021 en el podio de los tres países con más inflación , sólo superada por el Líbano (201,1% anual) y Venezuela (684,4%). Además, de casi 200 países en el mundo, tan solo 14 registraron números inflacionarios de dos dígitos, mientras que solo 5 tuvieron más de un 20% de inflación interanual.

"En este país pretendemos tirarnos de un décimo piso 10 veces y que nueve no nos pase nada. Pero no, te va a matar todas las veces", comparó el liberal. Y agregó, indignado: "El remedio de la inflación está inventado, que nosotros no lo queramos aplicar es otra cosa. Hoy no se puede negar que la inflación es un fenómeno monetario".



Espert contra los políticos "DESCONECTADOS DE LA REALIDAD"

Espert cargó también contra Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior: "Fracasa con el control de precios y nos sale a decir que va a controlar más todavía, a ver si baja la inflación", criticó Espert. Y explotó: "No, flaco, renunciá. Andate y que venga un tipo con dos dedos de frente".

Según el diputado nacional de Avanza Libertad, que desde el Gobierno "piensen que el problema de la inflación primero, es de un producto, los alimentos; y segundo, que lo vas a solucionar con una empresa nacional de alimentos", demuestra que hay funcionarios "desconectados de la realidad".

"¿Van a gastar plata en una empresa de alimentos cuando se está prendiendo fuego Corrientes?", cuestionó Espert, a lo que agregó que "solo la gente que está desconectada de la realidad" puede enfocar el problema de esta forma.

Además, también le pegó a Gabriela Cerruti, la portavoz del Gobierno, asegurando que dice "estupideces", razón por la que considera que debería trabajar para el sector privado : "Cuando están ahí (en el Estado) como Cerruti, que la última vez que debe haber hecho un laburo en el sector privado debe ser cuando le hizo un mandado a la madre a los 15; pierden conexión con a la realidad", criticó duramente.

Para concluir, propuso su propia solución para que se termine esta "desconexión" entre lo que realmente pasa en la sociedad y la clase política: que los legisladores -y todo funcionario público de alto rango- trabajen medio año para el Estado y medio año para el sector privado.