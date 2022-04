José Luis Espert se cruzó en redes con una famosa actriz: "Hay que conseguir un trabajo honesto"

El diputado liberal José Luis Espert y la reconocida actriz Veronica Llinás sostuvieron un duro cruce en las redes sociales a raíz de la crisis que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) sufre por un posible recorte de presupuesto y las protestas de los trabajadores del sector que esto generó.

La disputa comenzó con un llamado de Llinás a través de la red social Twitter, donde instó a manifestarse: "Esta gestión no va más. Están matando al cine argentino. Movilizamos todxs al INCAA. Lunes 11 a las 15 hs. Lima 319", lee la publicación que la actriz pidió difundir.

Ante esto, Espert le respondió también a través de sus redes, citando el mensaje: "Al INCAA hay que cerrarlo, que sus ñoquis se busquen un trabajo digno y reemplazarlo por una oficinita que se dedique a resguardar los derechos de autor", propuso. Además, agregó punzante: "¡Ah! Me olvidaba, los impuestos de los laburantes están para las funciones indelegables del Estado. El cine no lo es ".

Llinás le respondió al legislador remarcando que "eso es precisamente lo que está por hacer el actual Gobierno", recortando los subsidios al INCAA. "¡Qué coincidencia!", ironizó.

Ayuden a difundir!Están matando al cine argentino. pic.twitter.com/YKK21CZsFg — Verónica Llinás (@VLlinas) April 10, 2022

El diputado continuó la discusión y le remarcó a la actriz que la situación "es al revés". Además, le criticó que, siendo "simpatizante kirchnerista", critique al Gobierno porque "le cortó el chorro al INCAA" : "Eso demuestra, como dice el eslogan, que ‘no hay kirchneristas gratis'".

"Me extraña, José Luis Espert, que siendo diputado no tenga un equipo de asesores capaz de informarle que nunca he sido militante K y que la ley de cine es anterior al kirchnerismo: fue sancionada en el año '94 por un gobierno que, según entiendo, su espacio político reivindica ", le retrucó la actriz de El Marginal y La odisea de los giles.

Además, sumó: "El INCAA no se financia con 'el hambre del pueblo', sino que es un mecanismo de gestión autárquico generado por las ganancias del mismo cine", indicó la actriz, aclarando que "el cobro de derechos de autor no tiene nada que ver con el INCAA".

"Me parece curioso que un liberal como usted ansíe traspasarle al Estado tareas que sociedades independientes realizan en forma perfectamente eficaz", agregó la actriz con dureza, criticándole al economista liberal el uso del concepto "ñoqui" para descalificar a los empleados del sector: "Es de mala fe lo que decís".

Finalmente, la actriz concluyó el cruce con aspereza: "De todo esto se colige que lo que habría que cerrar, José Luis, es la boca, cuando uno no tiene la menor idea de lo que está hablando. O, en todo caso, conseguirse mejores asesores- ya que hablamos de trabajos ineficaces costeados por las arcas públicas".

Al revés Vero. Que putees ahora a los K siendo vos simpatizante kirchnerista porque les cortaron el chorro del INCAA, demuestra, como dice el slogan, que "no hay kirchneristas gratis". https://t.co/JBOd2wolHX — José Luis Espert (@jlespert) April 11, 2022

Finalmente, el diputado le contestó a Llinás y le pidió que "lea bien" lo que escribe: "Dije 'simpatizabas', no 'militante'. No me negarás tu simpatía por los K, ¿no?", preguntó el economista. "Es como si yo negara que detesto a los chorros y esclavizar al pueblo. Escuchá bien lo que dije y digo", agregó.

Ante esto, la actriz le contestó por última vez, remarcándole al diputado que, de todo lo que se debatió, la discusión para Espert solo pasó por si ella "es K o no".