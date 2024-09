Javier Milei presenta el Presupuesto: los opositores que estarán y los que pegan el faltazo

El presidente Javier Milei se presentará este domingo en la Cámara de Diputados para presentar el Presupuesto 2025. Su aparición, sin embargo, será menos concurrida en comparación con la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo, debido a la reducción en la presencia de los bloques opositores.



El bloque Unión por la Patria, por su parte, enviará solo a los miembros de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Esta decisión refleja una participación más contenida en comparación con ocasiones anteriores.

Por otro lado, Encuentro Federal asistirá al evento, pero con una representación limitada. Estarán presentes el presidente del bloque, Miguel Ángel Pichetto, junto con Margarita Stolbizer, Esteban Paulón y Florencio Randazzo, quienes forman parte de los cuatro legisladores de los 16 que conforman el bloque.

El Frente de Izquierda ha decidido no asistir a la presentación del Presupuesto. En una declaración, los legisladores del FIT manifestaron: "No vamos a ir a un acto de este gobierno ajustador y represor. Quieren que seamos actores de reparto de la mala serie de Milei, no vamos a ser parte de su circo".

La bancada oficialista de la Libertad Avanza, junto con el PRO y los bloques provinciales cercanos al oficialismo, como Independencia, CREO y Producción y Trabajo, garantizarán una presencia completa en el recinto. El radicalismo también enviará una delegación "nutrida", según informaron voceros del bloque presidido por Rodrigo de Loredo. No obstante, algunos diputados del radicalismo han expresado que no tienen intenciones de escuchar al presidente durante su intervención.

El Presupuesto del "Déficit cero"

El presidente Javier Milei presentará el domingo a las 21 en el Congreso el Presupuesto 2025, destacando el objetivo de alcanzar el "déficit cero". Este eje central de su propuesta busca erradicar el déficit fiscal, las crisis fiscales y el desastre macroeconómico que ha afectado a Argentina, según sus propias palabras.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Presupuesto estará marcado por un equilibrio fiscal sostenido mediante "medidas audaces" orientadas a reducir la inflación y mantener la estabilidad macroeconómica. También se proyecta una ampliación de la asistencia social sin intermediarios para madres y niños y una protección reforzada del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones.

En cuanto al cepo cambiario, se observan diversas expectativas en el sector privado. Algunos analistas, como el caso de MAP, estiman un 50% de probabilidad de apertura en el primer trimestre del próximo año, mientras que el exministro Domingo Cavallo sugirió que esto podría postergarse hasta 2026. La posible eliminación del cepo, combinada con el RIGI, podría fomentar un aumento en la inversión.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central proyecta una recuperación económica con un incremento del 3,5% del PBI para 2025. Sin embargo, esta recuperación no compensaría la pérdida esperada de 3,8% para este año. Las expectativas de inflación para el año próximo oscilan entre el 35% y el 38%, según varias consultoras, mientras que el dólar podría alcanzar los $1.514 para diciembre de 2025.

El sector exportador se anticipa que sumará u$s 82.371 millones, aunque las proyecciones recientes se han reducido debido al desplome de precios internacionales de la soja. La desocupación, según el REM, podría mantenerse en el 7,7% de la población.