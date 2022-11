Durán Barba criticó con dureza a Patricia Bullrich: "Algunos de sus gestos me hacen acordar a Cristina"

Luego del cruce que tuvieron la exministra de seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, donde hubo amenazas de agresión, el asesor político Jaime Duran Barba opinó que "es un gesto de pedantería que está bien para Cristina Kirchner, pero no me parece muy PRO".

El consultor que ayudó a Mauricio Macri a llegar a la presidencia se refirió a la caliente interna que tiene la oposición y afirmó que "lo que hace sonreír a tus incondicionales normalmente te hace perder votos, hay mucha gente inteligente que hace tonterías".

"Los fanáticos siempre son minoría en cualquier lado, seguramente ya votan por ella sin ser tan violenta, debe buscar los votos que no vienen naturalmente", le recomendó Duran Barba a Bullrich en una entrevista con Radio Rivadavia en la que sostuvo que la exministra "podría ser una gran Presidenta".

El martes se cruzaron tanto Bullrich como Miguel en la presentación del libro "Para qué" y la presidenta del PRO amenazó al funcionario porteño: "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso".

"Esa forma de hablar es buena para el 'Pata' Medina y no para 'Pato' Bullrich", consideró Duran Barba, quien conoce bien las internas dentro de la coalición opositora y detalló que "ser violento con la gente no es lo que les gusta a los votantes del PRO".



Sobre las apariciones que le quitan votos por derecha a JxC, el asesor recomendó no seguir con estas formas que mostró Bullrich: "Al votante blando le asusta, no se puede competir con Milei en locura y violencia porque te gana, hay que competir en sensatez, ahí pierde".

Para ejemplificar cómo debería encarar JxC el 2023, tomó el discurso de alguien mucho más cercano al oficialismo y aseguró que "la campaña de lula fue alegre y tuvo mucho éxito: 'Sin miedo de vivir mejor' era el slogan, los extremismos violentos no tienen sentido sino cuando tienen un rechazo al conjunto del sistema".

"Los argentinos están hartos de un Gobierno que nos ha llevado a una situación inédita, con una inflación y una pobreza descomunal", analizó Durán Barba, que aseguró: "La gente dice 'alguien que se pelea con los compañeros de partido me va a solucionar los problemas? es un pelotudo (sic)'".