Fuerte cruce de Valdés a Lousteau tras la visita de Milei: "¡Me importa tres carajos...!"

Tras la visita del presidente Javier Milei a Corrientes, donde fue recibido por el gobernador Gustavo Valdés, se recalentó la interna radical. El mandatario se diferenció del presidente del partido centenario, Martín Lousteau, y de los sectores que "desconfían" del líder de La Libertad Avanza.

En la tarde de ayer, Milei viajó a la provincia radical para participar del 10º aniversario de la Fundación Club de la Libertad de Corrientes. El arribo del jefe de Estado a Corrientes se produjo en medio de las tensiones entre los caciques provinciales y el Ejecutivo nacional, por los recortes de fondos impulsados desde Casa Rosada, tras el fracaso de la ley ómnibus.

En ese contexto, y pese al malestar de varios gobernadores así como también dentro del partido radical, entre ellos, Lousteau, por el accionar del jefe de Estado, el gobernador de Corrientes lo fue a recibir al aeropuerto, lo nombró Huésped de Honor y se sacó fotos con el mandatario.

"Me importa tres carajos lo que piense Lousteau" , afirmó Valdés al ser consultado en Radio Sudamericana sobre las supuestas desconfianzas por parte del sector que responde al presidente del partido. Y continuó: "No me interesa lo que piense Lousteau, yo represento a los correntinos, no a Lousteau, no al centralismo porteño".

"Yo pertenezco a la provincia de Corrientes, cuando viene un Presidente, yo lo voy a atender sea de mi signo político o no", continuó el mandatario provincial para luego remarcar: "No me interesa qué es lo que puedan pensar, yo represento a los correntinos".

Valdés recordó que Lousteau fue funcionario de Cristina Kirchner.

"Cuando viene un Presidente de la nación, corresponde que el gobernador reciba al presidente de la nación, ahora no me estoy yendo a comer a la Quinta de Olivos", señaló el gobernador.

Y arremetió contra Lousteau al recordar que fue ministro de Economía de Cristina Kirchner para subrayar: "Hoy no me va a venir a marcar la cancha dentro del radicalismo". Y remató: "Yo hace 40 años que soy radical".