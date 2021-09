Insólita grieta entre Macri y Patricia Bullrich

A poco más de una semana de las elecciones PASO, Mauricio Macri no definió cuándo visitará Córdoba , su bastión electoral. Como sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y varias localidades de la provincia de Buenos Aires, su equipo había anticipado que viajaría a respaldar a sus candidatos, pero aun nadie confirmó nada al respecto.

Contrariamente a lo esperado, la presencia del ex Presidente se transformó en un activo para los candidatos del PRO a la hora de ampliar la distancia con sus competidores en las primarias, provocando declaraciones críticas en las listas que no lograron ese respaldo.

Es el caso, por ejemplo, de la periodista y candidata a senadora nacional Carolina Losada quien, luego del imponente acto que Macri realizara en Rosario publicó en las redes una carta al ex Presidente con una queja muy precisa: "¿Sabe usted que si Federico Angelini asume como senador entrega su banca de diputado nacional al kirchnerismo?".

Carta Abierta al ex Presidente @mauriciomacri¿Sabe Ud. que si @fangelini asume como senador entrega su banca de diputado nacional al Kirchnerismo? Evitemos que el favoritismo en una interna le regale una banca al kirchnerismo que hoy es de JxC. pic.twitter.com/pP4QyzmQPu September 1, 2021

Claro que Angelini, vicepresidente del PRO y actual diputado nacional salió rápido a responderle diciendo: "Eso es mentira, porque la ley de paridad es clara, si se va un hombre, entra un hombre. ¿A alguien se le ocurriría que Macri y Bullrich apoyen a alguien funcional al kirchnerismo? Lo que dice Carolina Losada no se apoya en la ley. Solo busca generar confusión, tiene una lógica de miente miente que algo quedará", le dijo a El Cronista.

También la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le contestó a la periodista con similar argumento.

Carolina Losada, sos bienvenida a @JuntosCambioAR. Pero no te conviertas en lo que querés combatir: no mentir es nuestra premisa. La Ley 27.412 de 2017, reemplaza género por género. Si Angelini -impulsado por PRO- es elegido senador, su lugar como diputado lo ocupará un radical. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2021

Lo concreto es que en Córdoba la situación es todavía bastante más complicada. Macri aspiraba a reparar lo sucedido en el 2019 y buscó que se alcanzara una lista de unidad en el distrito más macrista de la Argentina.

Pero las cosas no resultaron como esperaba, se hicieron dos listas y el candidato que Macri respalda es Gustavo Santos, ex ministro de turismo de la Nación, que encabeza la lista a diputado nacional, acompañando la candidatura a senador nacional de Mario Negri, actual presidente del bloque de JxC en Diputados.

Podría creerse, entonces, que el PRO cordobés respalda a Santos, lo que no es exactamente así. Solo un sector minoritario del partido acompaña al ex titular de Turismo. La mayoría del PRO cordobés respalda a la otra lista, la que lleva a Luis Juez como candidato a senador nacional y a Rodrigo De Laredo como candidato a diputado nacional.

Tanto es así que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, respalda la lista Juez/De Laredo, una grieta impensada en el partido que fundó Macri. E incluso en la justicia electoral cordobesa el PRO figura formalmente como parte de la coalición que sostiene esta lista.

"La gente está confundida y cree que todos los porteños nos apoyan a todos, por eso creo que Mauricio no debería venir a Córdoba a hacer campaña contra el PRO", dijo un dirigente que muy alejado de Santos. Reconoció, de todos modos, que toda la provincia está empapelada con carteles de Macri junto a su ex ministro, y que también por las redes circula con fuerza esa campaña. Sin embargo, la presencia del ex presidente no se confirmó.

Hay quienes aseguran que el ex secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, hizo trascender a medios cordobeses que Macri solo irá a Córdoba después de las PASO. Otros cuentan que el acto se realizaría aunque en modo virtual, y para que llegue a toda la provincia. En ese caso, dicen en el PRO cordobés, buscarían un "acto espejo". O sea, estaría el compromiso de que Bullrich hable en el mismo momento en que lo hace Macri.

Esta insólita disputa territorial entre la presidenta del PRO y el ex presidente parece absurda, y tal vez lo sea, pero tiene un contexto. Se trata de un equívoco nacido en el 2015, cuando Macri obtuvo allí la diferencia que necesitaba para ganar la presidencia. Desde ese momento, no quiso saber nada con que la dirigencia que le había dado estructura política a su liderazgo siguiera al frente del PRO en esa provincia.

Esas diferencias nunca se resolvieron a lo largo de los cuatro años de gestión de JxC, aunque nuevamente en el 2019 los cordobeses volvieron a darle a Macri una diferencia crucial para alcanzar el casi 41% que obtuvo a escala nacional, aunque perdió la reelección. Hoy, ambas listas están muy parejas en Córdoba y, en el equipo de Macri, existe el temor de terminar respaldando a los que pierdan.

En las oficinas de Acassuso la respuesta sigue siendo la misma: "no está nada definido al momento, iremos viendo con el correr de los días". Mientras, también trascendió que Horacio Rodríguez Larreta hace equilibrio entre ambos, ayudando un poco a cada uno.