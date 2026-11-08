La desaceleración de la inflación todavía enfrenta obstáculos y las proyecciones del mercado reflejan cierta cautela de cara al año electoral que se vislumbra como una encrucijada para el gobierno de Javier Milei.
Según el último relevamiento de FocusEconomics —que nuclea las previsiones de más de 40 bancos, consultoras y entidades financieras—, los analistas esperan que los precios aumenten un promedio del 23,3% durante 2027, una estimación que subió 0,2 puntos porcentuales respecto del informe anterior.
Para 2028, en tanto, el consenso proyecta una inflación promedio del 17,1%. Si se observa la variación interanual a diciembre, las previsiones apuntan a 21,1% para fines de 2027 y a 14,8% para el cierre de 2028.
Inflación: una desaceleración que todavía no termina de consolidarse
El informe, publicado a comienzos de noviembre, señala que la inflación interanual se ubicó en 33,4% en septiembre, apenas por debajo del 33,5% registrado en agosto. En la comparación mensual, sin embargo, el índice avanzó 1,93%, frente al 1,66% del mes previo.
Entre los factores que podrían contribuir a moderar los precios, FocusEconomics menciona la política fiscal restrictiva, una mayor competencia de las importaciones, la fortaleza de la producción agropecuaria y una demanda interna todavía débil.
De todos modos, el relevamiento advierte que una depreciación del peso más pronunciada de lo esperado representa uno de los principales riesgos para el escenario inflacionario.
Una por una, la proyección de las consultoras y bancos para el año electoral
|Consultora / Panelista
|Inflación CPI (%, aop) 2027
|4intelligence
|21.8
|ABECEB
|22.5
|Aldazabal
|24.8
|Balanz Capital
|26.4
|Banco de Galicia
|26.3
|Banco Hipotecario
|25.8
|Banco Supervielle
|22.6
|BBVA Research
|20.9
|Capital Economics
|26.0
|Citigroup Global Mkts
|27.0
|Deloitte Econosignal
|25.7
|E2 Economia
|15.0
|Eco Go
|24.6
|Ecolatina
|28.7
|Econométrica
|23.0
|Econviews
|24.9
|EIU
|23.8
|Empiria Consultores
|23.7
|Equilibra
|24.0
|Euromonitor Int.
|22.1
|FIEL
|23.1
|Fitch Ratings
|24.0
|Fitch Solutions
|21.1
|Goldman Sachs
|22.9
|Invecq Consulting
|24.0
|Itaú Unibanco
|-
|Kiel Institute
|30.0
|MAP
|23.0
|MAPFRE Economics
|25.9
|Moody’s Analytics
|23.6
|OJF & Asociados
|23.2
|Oxford Economics
|25.9
|Pantheon Macroeconomics
|24.0
|Pezco Economics
|27.0
|S&P Global Ratings
|22.0
|Standard Chartered
|24.0
|UBS
|22.8
|VDC Consultora
|21.8
|Others (15)**
|21.4
Con el 2027 en la mira: el desafío de llegar a las elecciones con menos inflación
La evolución de los precios será una de las variables centrales del escenario económico rumbo a las elecciones presidenciales de octubre de 2027.
Aunque el consenso de las entidades relevadas en el informe anticipa una inflación menor a la actual, la revisión al alza de la proyección para ese año muestra que el camino hacia una desaceleración sostenida todavía genera dudas entre los analistas y se muestra complejo.
Es por esto que el comportamiento del dólar, la demanda interna y la continuidad del ajuste fiscal serán determinantes para definir si la inflación logra acercarse a las previsiones del mercado en 2027, un año de posible alta volatilidad.