Inflación: qué espera el mercado para los precios en la antesala de las elecciones de 2027

La desaceleración de la inflación todavía enfrenta obstáculos y las proyecciones del mercado reflejan cierta cautela de cara al año electoral que se vislumbra como una encrucijada para el gobierno de Javier Milei.

Según el último relevamiento de FocusEconomics —que nuclea las previsiones de más de 40 bancos, consultoras y entidades financieras—, los analistas esperan que los precios aumenten un promedio del 23,3% durante 2027, una estimación que subió 0,2 puntos porcentuales respecto del informe anterior.

Para 2028, en tanto, el consenso proyecta una inflación promedio del 17,1%. Si se observa la variación interanual a diciembre, las previsiones apuntan a 21,1% para fines de 2027 y a 14,8% para el cierre de 2028.

Inflación: una desaceleración que todavía no termina de consolidarse

El informe, publicado a comienzos de noviembre, señala que la inflación interanual se ubicó en 33,4% en septiembre, apenas por debajo del 33,5% registrado en agosto. En la comparación mensual, sin embargo, el índice avanzó 1,93%, frente al 1,66% del mes previo.

Entre los factores que podrían contribuir a moderar los precios, FocusEconomics menciona la política fiscal restrictiva, una mayor competencia de las importaciones, la fortaleza de la producción agropecuaria y una demanda interna todavía débil .

Agencia NA

De todos modos, el relevamiento advierte que una depreciación del peso más pronunciada de lo esperado representa uno de los principales riesgos para el escenario inflacionario.

Una por una, la proyección de las consultoras y bancos para el año electoral

Consultora / Panelista Inflación CPI (%, aop) 2027 4intelligence 21.8 ABECEB 22.5 Aldazabal 24.8 Balanz Capital 26.4 Banco de Galicia 26.3 Banco Hipotecario 25.8 Banco Supervielle 22.6 BBVA Research 20.9 Capital Economics 26.0 Citigroup Global Mkts 27.0 Deloitte Econosignal 25.7 E2 Economia 15.0 Eco Go 24.6 Ecolatina 28.7 Econométrica 23.0 Econviews 24.9 EIU 23.8 Empiria Consultores 23.7 Equilibra 24.0 Euromonitor Int. 22.1 FIEL 23.1 Fitch Ratings 24.0 Fitch Solutions 21.1 Goldman Sachs 22.9 Invecq Consulting 24.0 Itaú Unibanco - Kiel Institute 30.0 MAP 23.0 MAPFRE Economics 25.9 Moody’s Analytics 23.6 OJF & Asociados 23.2 Oxford Economics 25.9 Pantheon Macroeconomics 24.0 Pezco Economics 27.0 S&P Global Ratings 22.0 Standard Chartered 24.0 UBS 22.8 VDC Consultora 21.8 Others (15)** 21.4

La desaceleración de la inflación todavía enfrenta obstáculos y las proyecciones del mercado reflejan cierta cautela de cara al año electoral. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Con el 2027 en la mira: el desafío de llegar a las elecciones con menos inflación

La evolución de los precios será una de las variables centrales del escenario económico rumbo a las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Aunque el consenso de las entidades relevadas en el informe anticipa una inflación menor a la actual, la revisión al alza de la proyección para ese año muestra que el camino hacia una desaceleración sostenida todavía genera dudas entre los analistas y se muestra complejo.