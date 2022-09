"Hay que corregir": fuertes definiciones de Agustín D'Attellis, del BCRA

La inflación que se espera para agosto es de entre 6,5 y 7% tras varios meses de suba tanto mensual como interanual y esto, para el director del Banco Central Agustín D'Attellis, "está haciendo que se complique la mejora del poder adquisitivo".

Se espera que durante todo el 2022 el porcentaje de inflación esté entre 95 y 100% y sea el número más alto en más de treinta años. Desde el BCRA, con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, se subieron las tasas de interés para tratar de contener este incremento.

"La intención es moderar la situación inflacionaria. Por ahora eso está pendiente. La idea es seguir bajando la brecha, y a medida que se vaya comprimiendo todo se irá ordenando y debería ir bajando la inflación y mejorar el poder adquisitivo", sostuvo D'Attellis.

Kristalina Georgieva del FMI habló sobre la Argentina, Sergio Massa y cómo ve al Gobierno

Las tres soluciones de Domingo Cavallo para estabilizar el dólar "para siempre"

El aumento de precios es lo que considera el director del BCRA como uno de los principales temas a solucionar. En este sentido, dijo que "hay que corregir y está costando la mejora del poder adquisitivo de los salarios", en referencia a los porcentajes que se otorgan en paritarias que no llegan a cumplir con la inflación.

Deuda internacional, reservas y ajuste

D'Attellis también se negó a reconocer las medidas que se tomaron como una política de ajuste en sintonía con diversos funcionarios del Gobierno, y consideró que fueron "reasignaciones de partidas presupuestarias, no son ajustes, no van a tener ajustes directos, son partidas que no estaban en ejecución".

Otro de los temas sobre los que opinó el director del BCRA fue la gira de Massa por los Estados Unidos, en la cual se reunió con diferentes organismos de crédito y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en búsqueda de la aprobación del organismo para septiembre.

Volvió Martín Guzmán, habló y lo acusaron de haber dejado "varios muertos"

"El dólar hoy es una ganga": el gurú del blue es optimista por primera vez pero no por mucho tiempo

"La gira por EEUU abrió varios frentes, uno de ellos fue destrabar una línea ya aprobada del BID muy importante para la Argentina y que por diferentes motivos debería haberse desembolsado antes del 30 de junio y no se hizo. La visita de Massa y las reuniones permitieron destrabar eso que en los próximos días va a ingresar", confirmó el economista en dialogo con Rosca N'Roll.

Por último, también se refirió a la reunión del titular del Palacio de Hacienda en la que participó la secretaria del Tesoro de EEUU: "Fue muy importante con la reunión del FMI en cuanto a la revisión de metas, y el gesto político que se haya incorporado Janet Yellen. Esto es algo que no suele ocurrir, pasó de parte de ella de forma voluntaria y fue una de las señales más importantes".