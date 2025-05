Tras la polémica Darín-Caputo, el relevamiento: cuánto costaba la docena antes de Milei

Cotizaciones relacionadas

Luis Brandoni inmortalizó para siempre en el inconsciente colectivo la frase "tres empanadas" en la icónica "Esperando la carroza", como representación de la "miseria". Literalmente, 40 años después otro referente de la industria del cine, Ricardo Darín, con motivo de la venta de la exitosa serie "El Eternauta" y en la mesa de Mirtha Legrand, utilizó esta figura para dar muestra de la compleja situación financiera que atraviesa el país.

El pasado sábado Darín se hizo presente en la mesa de la histórica conductora junto al elenco de la aclamada serie que es sensación en Netflix y se hizo eco de los anuncios del Gobierno con respecto al plan "dólares del colchón".





El actor puso el énfasis en la difícil situación que atraviesan ciertos estratos de la sociedad y remarcó: "Fui a comer empanadas con unos amigos y me cobraron $48,000 la docena. Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal".

Por último, y responsabilizando directamente al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo -artífice del "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos"-, manifestó que "hay muchos colchones que están un poco apolillados" y remató: "La verdad es que no entiendo nada, me llama un poco la atención. ¿De quién están hablando?".

Índice empanada: cuánto costaban las empanadas

El poder adquisitivo del salario mínimo cayó drásticamente en los últimos diez años, según consignó la agencia de noticias NA que utilizó este índice para graficar que en abril de 2025, se pueden comprar 14 docenas de empanadas con un sueldo mínimo, mientras que en diciembre de 2015 alcanzaba para casi 40.

Este relevamiento realizado por Noticias Argentinas, con base en las cifras del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) y el Consejo Nacional del Empleo, muestra cómo la inflación superó con creces los aumentos del salario mínimo en la última década, incluso en comparación con productos de consumo masivo como las empanadas.

¿Cuántas docenas de empanadas se podían comprar con el salario mínimo?

Diciembre 2015: con un salario mínimo de $5.588 y un precio por docena de $145,58, se podían comprar 38,4 docenas.

Octubre 2019: con el salario en $16.875 y la docena a $501,78, se accedía a 33,6 docenas.

Diciembre 2023: el salario llegó a $156.000, pero con el precio de $7.855,86, solo alcanzaba para 19,9 docenas.

Abril 2025: el salario mínimo subió a $308.200, pero la docena ya cuesta $22.010,64. Resultado: apenas 14 docenas.

Una caída constante: de 38 a 14 en 10 años

Esta evolución refleja con claridad la pérdida del poder de compra del salario mínimo en Argentina, que en una década perdió un 63% de su capacidad para adquirir un bien típico de la mesa argentina.

Aunque el sueldo nominal fue aumentando, la inflación en alimentos y productos básicos lo superó sistemáticamente. El caso de las empanadas es simbólico, pero no aislado: representa cómo el ingreso mínimo cada vez alcanza para menos en la vida cotidiana.

Caputo salió al cruce de Darín: "Ricardito..."

Durante una entrevista en LN+, Caputo reaccionó con ironía a los comentarios de Ricardo Darín sobre el precio de una docena de empanadas, asegurando que le dio "vergüencita ajena".

El titular del Palacio de Hacienda no dejó pasar la frase y respondió con dureza: "Las empanadas no valen eso, Ricardito. Se quiso hacer el nacional y popular, pero dijo una estupidez", expresó.

En su descargo, Caputo agregó: "Está todo bien si él puede comprar empanadas en lugares más exclusivos. Pero decir que cuestan $ 48.000 es como ir a Porsche y decir ‘los autos están a 200 mil dólares'". Además, le dejó una chicana final: "La gente come empanadas ricas por $16.000".