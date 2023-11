Impuestos: las fallas del plan de Javier Milei para bajar carga tributaria y la pelea con provincias

La reforma tributaria a partir de la eliminación y baja de impuestos a los fines de potenciar el desarrollo de los procesos productivos fue una de las principales propuestas del presidente electo, Javier Milei, en su plataforma de campaña.

Pero a menos de dos semanas de asumir la banda presidencial y en medio de las discusiones sobre el carácter que debe tener el ajuste, un socio externo del estudio Lisicki Litvin & Asociados aseguró que, en el corto plazo, el mandatario libertario no va a poder llevar a cabo su objetivo. Y la prueba de ello surge de las declaraciones de las últimas semanas de Milei.

"El presidente electo está reiterando como un mantra "no hay plata", eso nos hace achicar la expectativa de rebaja inmediata", afirmó el abogado, Eliseo Devoto. Y agregó: "De no emitirse moneda, que es una de las buenas promesas que hace el Gobierno entrante y no tener capacidad crediticia, el estado va a tener que recaudar impuestos".

Una posición con la que estuvo de acuerdo el socio del Departamento de Derecho Tributario, Lucas Gutiérrez, quien concluyó que para el 2024 el escenario "no será de gradualismo ni de shock, sino que se mantendrá el statu quo con la promesa de que cuando se estabilice la economía va a venir la reducción tributaria ".

Baja del gasto público

La condición necesaria para qué se genere la baja fue reconocida con anterioridad por el propio Milei. "Una vez reducido el gasto público, bajaremos impuestos con la intención de eliminar el 90%, que solo tienen un impacto de alrededor del 2% del PBI en términos recaudatorios", aseguró durante un vivo de Instagram.

Pero aun en el momento en el que las cuentas del Estado estén saneadas, "las reducciones no serán inmediatas" para Devoto. Y a nivel desagregado, en el caso de los derechos de exportación , la situación no va a hacer la misma para todos los commodities.

"La soja va a tardar un tiempo más porque es una herramienta recaudatoria", remarcó. Prueba de ello, es el informe de la Bolsa de Córdoba, que informó que, a partir del último incentivo del ministro de Economía, Sergio Massa con el dólar exportador, las operaciones de la oleaginosa alcanzaron los u$s 218 millones DEX .

Impuesto al cheque

Una muestra es el proyecto de gobernadores que reclamaron la coparticipación del llamado "impuesto al cheque" para compensar la pérdida de ingresos por IVA y Ganancias. La propuesta generó inclusive ruido interno en el PRO, ya que uno de los promotores fue Rogelio Frigerio (electo en Entre Ríos).

Alerta para Milei: cómo se gestó el pacto de Massa y los gobernadores por la coparticipación

En ese marco, los especialistas reconocieron que el gravámen a débito y créditos bancarios, pese a penalizar la bancarización, es probable que continúe a raíz de la facilidad de cobro para el estado en un contexto de restricción presupuestaria . "Es de esperar que se permita una mayor de deducción en Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA)".

Al igual que se mantendrá las deducciones por intereses o diferencias de cambios en Ganancias de las compañías. Las cuales solo se revertirán en el caso de que se modifique la estructura del impuesto, un escenario que calificó como poco probable.

Kicillof, Frigerio y Jalil. Los gobernadores fueron por el impuesto al cheque para recuperar recaudación

Donde sí consideró que se pasará la lapicera roja será sobre anticipos que se establecieron durante el gobierno de Alberto Fernández. "Espero que volvamos al esquema natural de cinco anuales y la posibilidad de reducir o excluirse si se demuestra que no tendrá que pagar impuestos en el futuro".

Con respecto a los gravámenes sobre bienes radicados en el exterior, Devoto afirmó que el objetivo al que se debe apuntar es a terminar con la discriminación de las tasas, debido a que no solo viola el principio de igualdad ante la ley, sino que también el compromiso que asumió la Argentina con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Separata: la propuesta del oficialismo

La iniciativa que envió el oficialismo al Congreso, bajo el mando del ministro de Economía, Sergio Massa, de la discusión-en pos de una reducción- de los gastos tributarios junto con el Presupuesto para el próximo año resultan "preocupante" para el socio externo de Lisicki Litvin & Asociados.

"Con la necesidad de caja, ciertos tratamientos tributarios diferenciados podrían ser revisados. Y ojo que estamos hablando de políticas de estado, esas exenciones no necesariamente son un sacrificio fiscal, muchas veces premian actividades que el sector privado realiza para el bien común", argumentó Devoto.