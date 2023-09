Impuesto a las Ganancias: cómo saber si quedé exento de pagar el tributo

El Gobierno anunció el lunes la suba del piso mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que beneficiará a casi 800.000 trabajadores desde octubre 2023 al tiempo que anticipó el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para la eliminación del tributo en la cuarta categoría.

La medida fue informada por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, tras una reunión en el Palacio de Hacienda con los principales dirigentes de la CGT y CTA, y autoridades de la Cámara de Diputados .

Tope impuesto a las ganancias 2023



El piso subirá hasta $ 1.770.000 mensuales, lo que eximirá del pago a casi 800.000 contribuyentes.

Este tope será equivalente desde octubre 2023 a 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) mensuales.

"En la Argentina solo van a quedar 80.000 gerentes, jubilados de privilegio o beneficiarios de altos ingresos pagando el Impuesto a las Ganancias" , precisó Massa.

Situación actual del Impuesto a las Ganancias. (Fuente: Ministerio de Economía).

Proyecto de Ley para el Impuesto a las Ganancias: ¿de qué se trata?

Al mismo tiempo, el ministro de Economía enviará al Congreso un proyecto de ley para eliminar el tributo en la cuarta categoría y definir una actualización semestral para las tres primeras, en conformidad con la evolución del SMVM.

"Para mí, el salario no es ganancia. Es remuneración, el pago por el trabajo y esfuerzo que hace cada trabajador. Tenemos que terminar con esta locura de que un trabajador no quiera hacer horas extras para no perderla en el impuesto" , expresó Massa.

Cuál es la cuarta categoría del impuesto a las ganancias

El proyecto plantea que el tributo para la cuarta categoría cambie de nomenclatura por la de Impuesto a los "Mayores Ingresos", que recaerá en 80.000 contribuyentes y corresponderán a puestos de CEOs, gerencias, subgerencias, directores de sociedades, puestos calificados y cargos políticos (secretarios de Estado en adelante).

También alcanzará a jubilaciones y pensiones de privilegios. Quienes paguen representarán el 1% (0,88%) del total de trabajadores registrados en la Argentina. El nuevo mínimo no imponible se ajustaría en enero y julio de cada año -según establece el proyecto de ley-, y mantendrá el beneficio del 22% de zona desfavorable.

Además, la normativa -en caso de aprobarse- eliminará distorsiones de las deducciones personales y generales que obligan al contribuyente a estar pendiente de temas administrativos.

El nuevo tope del Impuesto a las Ganancias regirá el 1 de octubre del 2023. (Ilustración: El Cronista).

Para que los trabajadores y jubilados de la cuarta categoría no abonen el impuesto requiere de una ley, dado que se trata de un ejercicio anual, por ende, debería iniciar a tener efecto desde el 1 de enero de 2024.

Sin embargo, la administración nacional plantea un esquema "puente" con similares beneficios a partir de las remuneraciones de octubre de este año.

¿Cuánto recupero en ingresos con el nuevo piso de Ganancias?



A modo de ejemplo, un empleado en relación de dependencia con una remuneración bruta mensual de $ 800.000 percibía un ingreso neto de $ 550.308, dado que afrontaba del descuento por cargas sociales por $ 132.001 y el pago de Ganancias por $ 117.690.

Ahora, con el nuevo mínimo no imponible, el mismo salario bruto implicará un ingreso neto de $ 667.999, lo que equivale una mejora de $ 117.690 para el del bolsillo, es decir, un incremento del 21,4%.

¿A quiénes beneficia el nuevo piso de Ganancias?

Industria Manufacturera (19,13%)

Defensa, Seguridad, Enseñanza Pública y Administración pública (14,50%)

Intermediación Financiera y Servicios de Seguros (11,94%)

Comunicaciones (7,84%)

Servicios de Transporte y Almacenamiento (7,71%)

Enseñanza Privada (6,33%)

Comercio al por mayor y por menor (5,82%)

Prestaciones de Servicios (8,10%)

Suministro de Electricidad, Gas, Agua y Cloacas (5,06%)

Construcción (3,11%)

Salud y servicios sociales (2,91%)

Alojamiento y servicios de comida (0,90%)

Agricultura, Ganadería y pesca (0,65%)

Resto de actividades (0,20%)

Los trabajadores beneficiados con el nuevo piso de Ganancias 2023. (Fuente: Ministerio de Economía).

Quién creo el Impuesto a las Ganancias





El 19 de enero de 1932, por medio de un decreto-ley 11.682 del entonces presidente de facto José Félix Uriburu, se implementó por primera vez un impuesto a los réditos en el país.

El primer proyecto de ley de creación del gravamen había sido enviado al Congreso por el presidente Hipólito Yrigoyen en 1917. Se estableció como un gravamen de emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 1934.

Se sancionó la ley 11.682 en diciembre de ese año, caracterizando al gravamen como un impuesto unitario a la renta total del contribuyente que grava los beneficios netos, esto es los ingresos una vez deducidos los gastos admitidos por la ley.

Finalmente, la ley 11.682 del impuesto a los réditos constituyó la ley básica a la materia durante un poco más de 40 años. Recién en 1974 con la Ley 20.628 se puso en práctica una reforma que cambió la denominación a Ganancias como se lo conoce hoy.

