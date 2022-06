Importaciones: el sector donde se pueden podar hasta u$s 10.000 millones

Las restricciones a las importaciones alcanzarán principalmente a bienes de consumo, según transmitió el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, a la Unión Industrial Argentina (UIA), a la Asociación de Fabricantes de Autos (Adefa) y a otras entidades empresarias. En la industria estimaron que las importaciones totalizarían u$s 80.000 millones este año, aunque entienden que el Gobierno buscará restringir entre u$s 5000 y 10.000 millones las compras al exterior.

No hay un festival de importaciones, pero sí un problema . Ese es el diagnóstico que comparten distintas fuentes del Ejecutivo y de la industria consultadas. Las compras al exterior crecen en cinco meses 44% anual y saltaron en mayo 53%. Con exportaciones que aumentan 27%, más por precios que por cantidades, el superávit comercial se achica en casi u$s 2500 millones cuando el Gobierno debe acumular reservas para cumplir con el acuerdo con el FMI.

Las importaciones volaron en mayo, pero sobre todo por insumos y energía, según el Indec.

El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, le transmitió a Scioli la necesidad de la industria de acceder a bienes de capital e insumos importados para mantener el nivel de actividad. Las industrias dicen que las restricciones a las divisas son puntuales y se concentran, sobre todo, en los permisos del Banco Central .

La contracara de ese reclamo es que las empresas llegan a comprar dólares con el permiso de importación ya otorgado, por lo que fallaría el filtro previo. La autoridad monetaria reitera que las empresas que quieran 5% más de dólares que los que obtuvieron en 2021 o 70% más que los de 2020 (la cifra menor), deben financiarse a 180 días.

En el sector privado admiten que, en un contexto de brecha cambiaria y expectativas de devaluación, quien puede adelantar una importación lo hace. Pero niegan un stockeo masivo. De hecho, autopartistas sin divisas para seguir trabajando esperan que las terminales implementen el esquema de financiamiento acordado con el Banco Central para seguir pagando insumos.

Quién cómo y cuándo recortará

Scioli les transmitió a los empresarios que la "administración de comercio" priorizará el abastecimiento de insumos y de energía y que las restricciones comenzarán con los bienes terminados. Con la UIA, dijo tras la reunión, "coincidimos en la importancia de que el país priorice insumos para la producción a la hora de importar, por lo que no comparten la judicialización del comercio exterior; también estuvimos de acuerdo con lo dañinas que son las importaciones especulativas que aprovechan el doble tipo de cambio para acumular stock".



La UIA le transmitió a Scioli la necesidad de la industria de acceder a bienes de capital e insumos importados para mantener el nivel de actividad.

importaciones de energía

Según los números de la industria, la recuperación de la actividad demanda más importaciones, que además suben de precio. Y a eso se suma que el costo de importar combustible más que se duplicará este año y llegará a u$s 13.000 millones. La UIA, recuerda, todavía produce 11% por debajo de los niveles de 2015, en términos per cápita.

Por esos niveles de producción comparativamente bajos, la consultora Sarandí entiende que pueden recortarse importaciones por u$s 1125 millones cada mes y que la cifra podría ampliarse si se restringe el pago de servicios hasta u$s 1360 millones mensuales.

La pregunta que se hacen en el sector privado es por la sintonía fina. Si no alcanza con cortar el ingreso de bienes terminados, ¿seguirán con las piezas y partes de industrias de importación intensiva, como las electrónicas o la fabricación de motos? Son dos sectores que, además, tienen planes de cuotas a tasas subsidiadas para la venta al público. Las tasas de Ahora 12 subieron la semana pasada, pero siguen siendo convenientes. Afarte, la cámara que nuclea a las fabricantes de Tierra del Fuego, tiene pendiente su reunión con Scioli y no tuvo respuestas del Banco Central para acceder a más dólares.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, prepara el esquema para centralizar la administración de comercio, algo que hoy no sucede. Por lo pronto, el Ministerio mantuvo en 4% la proyección de crecimiento para este año. En el Palacio de Hacienda trabajan en medidas sobre las autorizaciones y los controles ex post, en la Aduana. La Aduana, bajo la gestión de la saliente Silvia Traverso, detectó 6000 maniobras abusivas de comercio exterior entre 2020 y 2021, por más de 600 millones de pesos, una cifra que no mueve el amperímetro y que muestra que el problema es más macroeconómico.