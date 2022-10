IFE 5 | Refuerzo Ingresos: los 7 grupos que no van a poder cobrar el bono de $ 45.000 en ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entregará un bono de $ 45.000 -similar al IFE que se implementó durante la pandemia - a los sectores más vulnerados del país. Se espera que más de dos millones de personas sean beneficiadas con la ayuda de este nuevo refuerzo.

La medida había sido anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando lanzó el "Programa de Incremento Exportador" para la recaudación de divisas, que cosechó con el cosechó con el dólar soja unos . Y este lunes, el presidente Alberto Fernández, reafirmó el pago del bono de ANSES.

En este sentido, cabe destacar, fuentes oficiales confirmaron a El Cronista que el valor del nuevo bono de refuerzo será de $ 45.000 y se pagará en dos cuotas a lo largo de noviembre y diciembre.

ANSES: ESTOS SON LOS 7 GRUPOS QUE NO VAN A PODER COBRAR EL BONO DE $ 45.000

"Vamos a entregar un bono para los sectores más vulnerables que no reciben hasta ahora ninguna ayuda del Estado", indicó el mandatario en un acto de inauguración de obras en Cañuelas que compartió con Massa.

A continuación, los 7 grupos que no cobrarían el bono de $ 45.000:

Titulares de AUH y AUE.

Titulares de SUAF por Embargo.



Beneficiarios de Becas Progresar.



Beneficiarios de Potenciar Trabajo



Beneficiarias de Mi Pieza

Si cuentan con un auto o una moto a su nombre tampoco podrán hacerlo.





Si bien no hay nada definido, Massa adelantó que el bono está destinado para "los que hoy no tienen nada: no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo.

ANSES IFE 5: ¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA COBRAR EL BONO DE $ 45.000?

Los beneficiarios que quieran acceder a la asistencia económica deberán cumplir los siguientes requisitos:

Quienes cobren la tarifa o garrafa social podrían acceder al bono.

Un requisito indispensable es estar desempleado y no cobrar el fondo de desempleo.

No tener ningún tipo de ingreso.

ANSES: ¿Cuándo se paga el IFE 5 y cómo saber si me corresponde?



ANSES IFE 5: ¿CUÁNDO SE COBRA?

El beneficio que otorgará el Gobierno nacional a través del organismo previsional que lidera Fernanda Raverta se abonará en dos cuotas a lo largo de noviembre y diciembre.

Se espera que la inscripción sea parecida a la del último que se otorgó en mayo, es decir, completando todos los datos en Mi ANSES y registrando un CBU, o bien, actualizando los datos manualmente. Sin embargo, todavía no hay detalles sobre cómo será la inscripción.

ANSES IFE 5: ¿CÓMO actualizar los datos?

El paso a paso:

Ingresar en la página web oficial: anses.gob.ar Entrar en "Mi ANSeS".

Actualizar los datos necesarios o llamar a la línea de contacto del organismo previsional 130 para cambiar el domicilio o los datos de contacto.