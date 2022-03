Hugo Haime: "Cristina critica al Gobierno porque su liderazgo está cayendo"

Pocos consultores de opinión pública conocen tanto al peronismo como Hugo Haime. Frío analista de encuestas que viene realizando desde el inicio de la democracia, su palabra es esperada en los despachos peronistas más influyentes, sin incluir al kirchnerismo ni a La Cámpora, con quienes no tiene trato.

En diálogo con El Cronista, fue a fondo con el rol de Cristina Kirchner y también de Alberto Fernández. Del Presidente dijo que nunca se propuso liderar, sino armonizar, pero cree que todavía la población puede darle otra chance si mejora los índices de inflación y pobreza. De la Vicepresidenta, opina que "está en decadencia". A Javier Milei lo definió como un "showman". Sin embargo, le ve chances de llegar a la segunda vuelta electoral, dejando afuera a Juntos por el Cambio (JxC).

- ¿Usted diría que hay un 70% de dirigencia política "racional" en términos políticos y económicos? ¿Se condice con los que votaron a favor de evitar el default?

- No sé si hay un 70% de dirigencia que sea racional en esos términos. Sí creo que hay un 70% de la población que está harta de la grieta y que busca dirigentes que le resuelvan sus problemas. El Frente de Todos (FdT) gana en el 2019 no por los 30 puntos que tenía Cristina Kirchner (que hoy son mucho menos), sino porque va al centro, porque había prometido unir a los argentinos, desarrollar las empresas públicas, generar crecimiento y dar trabajo.

En la Argentina es imposible ganar una elecci ó n si no ten é s los votos de la clase media baja , porque no alcanza con los sectores más bajos. El voto de la clase media baja es parte de los que están más abajo, pero están más estructurados, tienen obra social, pagan el monotributo, están integrados. No es algo nuevo, es lo que pasó siempre en la historia argentina.

- ¿Se rehabilita la ancha avenida del medio como postula Sergio Massa?

- Diría que siempre hay un sector que te define la elección. El peronismo tiene un promedio de 35 puntos, a veces saca más, en condiciones excepcionales, como en el 2011, o saca menos, como el año pasado, que obtuvo el 32%. Es su base. Y volviendo a su pregunta anterior, las mayorías no están con lo primero que planteó Mauricio Macri en relación al proyecto que envió el Ejecutivo, cuanto peor, mejor. Creo que Massa sigue reafirmando una concepción de búsqueda de coincidencias. Pero no es solo Massa, es lo mismo que propone el radicalismo, incluido Enrique "Coti" Nosiglia, además de Juan Manzur, la CGT y la mayoría de los gobernadores.

- ¿El kirchnerismo es el hecho maldito del país burgués, como decía John William Cooke del peronismo? ¿O son simplemente trostkistas que se hacen pasar por peronistas?

- El kirchnerismo nace con Néstor cuando tenía el 70% de aprobación de gestión. Ahí fue cuando intentó una refundación del peronismo, denostando al PJ, incluida la marcha peronista, dejando al peronismo como lo conservador y posicionándose en el peronismo que fue rebelde frente a Perón. Ese relato fue tomado por la juventud, el país empezó a crecer, y claro que funcionó por un tiempo. Después vino el conflicto con el campo y la realidad empezó a matar el relato. Si hoy el kirchnerismo se presenta solo, no gana.

- ¿Qué le pasó al peronismo?

- Este peronismo que toma Néstor es un peronismo que no lee a Perón, no tiene que ver con las doctrinas del peronismo; es un relato desde Néstor, la historia que empezó con él. Lo que se pueda destacar de este peronismo kirchnerista es su preocupación por los humildes, que es algo que tiene que ver con el peronismo, pero se trata de un peronista con poco capitalismo, que no entiende cómo funciona el capitalismo, cómo funciona la actividad privada con la historia del país. Es algo que, por ejemplo, a Lula Da Silva no le pasa: puede ocuparse de los pobres y de la inversión a la vez, entiende de qué se trata, o deja hacer a los que entienden.

- ¿Qué le pasó a Alberto Fernández? ¿Es víctima de esa minoría intensa que hegemoniza el Estado gobernado por un moderado?

- Alberto nunca se planteó liderar el Frente de Todos, sino armonizarlo. Por eso nunca quiso armar el "albertismo". Es en pos de esa armonía que armó el gabinete, tratando de balancear la situación interna, y convencido de que siempre va a tener mejor aceptación de la población que Cristina. No es un anticapitalista, pero todavía no pudo realizar lo que tenía previsto. Le pasó de todo. Primero el coronavirus y ahora la guerra.

- ¿Cristina sigue teniendo la capacidad de conducir al peronismo o es una estrella en decadencia, como escribieron en Panamá Revista los politólogos Pablo Touzon y Federico Zapata?

- No leí la nota. Pero creo que sí, que Cristina está en decadencia , porque representa un polo que tiene nivel de apoyo pero ya no crece más; más bien, decrece. De hecho, por eso hace lo que hace, porque está cayendo. Creó el FdT y el instrumento no le resulta útil para su concepción del país, para la economía. Su electorado hasta ahora no fue por otra opción, a lo sumo no fue a votar, y por eso obtuvo apenas 32%. Pero en el kirchnerismo están convencidos que con acuerdo (con el Fondo Monetario) o sin él, el país vuelve al 2001, al que se vayan todos . Frente a eso, está la demanda de la oposición de hacer un acuerdo con la oposición para resolver la situación de la Argentina.

- No sé si hubo un pliego de condiciones, pero parece claro que Alberto no hizo muchas cosas que Cristina le pidió. ¿Por qué cree que actuó de esa manera, si su intención no era liderar el FdT?

- A mí me parece que hay un sector del kirchnerismo que creyó que lo que decía Alberto en la campaña era marketing, que era para engrupir a los sectores medios , por eso se asombran. De todos modos, nunca quiso enfrentar a Cristina. Pero a la hora de gestionar terminó decidiendo cerrar el acuerdo con el Fondo. Me parece que ahora tiene una oportunidad de avanzar, de crear su propio poder en términos de opinión pública y en términos políticos. De hecho, es el dirigente que mejor mide. En un punto me parece que piensa que "soy el mejor, mi liderazgo va a caer por peso propio". Creo que cabalga bajo esa idea.

- ¿Puede el oficialismo ofrecer una candidatura competitiva si todos sus dirigentes tienen alta imagen negativa?

- No lo veo por candidatos el tema. El Gobierno tiene que resolver el problema de la inflación, de la pobreza, porque la angustia no le está permitiendo pensar a la gente ninguna otra cosa. Cristina no tiene chances de colocarse al margen: todos saben que es parte del Gobierno. La posibilidad que tiene el FdT es de mejorar las cosas. Un año es poco tiempo, pero bueno, podés llegar a mayo un poco mejor que ahora. No olvidemos que Cristina consagró a Alberto en mayo de 2019 y ya ganaron las PASO.

- Defina en pocas palabras a algunos dirigentes: Patricia Bullrich...

- Una persona que cambio muchas veces de ideas, pero es una peleadora, una mujer de poder.

- Máximo Kirchner...

- No logra definir un perfil por fuera de Néstor y Cristina. Nunca se puede terminar de saber qué es lo que piensa, si piensa lo mismo que Cristina o tiene ideas propias.

- Horacio Rodríguez Larreta...

- Un arquitecto del poder, de ir construyendo, de intentar construir una alternativa racional.

- Sergio Massa...

- Uno de los dirigentes más brillantes de la Argentina, porque tiene un concepto de hacia dónde ir, dialoga con toda la política, hay muy pocos que no conozca. En la Cámara de Diputados encontró su lugar.

- Juan Manzur...

- Un hombre del poder que representa a un sector del peronismo muy ligado a la idea productiva, porque tiene gran capacidad de vincularse con el mundo empresario.

- Javier Milei...

- Un showman en la política. Intenta ser la emergencia de lo nuevo, pero lo que de verdad intenta decir es ‘váyanse todos al diablo'.

Hugo Haime, consultor político. Crédito foto: Antonio Pinta.

- ¿Cómo ve hoy el escenario electoral del 2023?



- Hoy la primera vuelta la gana el peronismo, porque Milei divide los votos de Juntos por el Cambio (JxC). Sería algo así como un 30 por 30 por 30, como fue en el 2015, Scioli, Macri y Massa. Actualmente los números son 33, 27, 20, para Alberto, Horacio Rodríguez Larreta y Milei, después izquierda e indecisos. Claro que todavía falta mucho, pero hoy el peronismo tiene posibilidades de ganar la elección.

Si el Gobierno tiene algún éxito en la gestión, creo que la población le puede dar otra oportunidad, además porque creo que la gente no va a confiar en JxC después del desastre económico que dejó, ni tampoco en Milei, que en los debates mostrará su inconsistencia. Yo escucho a un Milei anarquista, no liberal. Cuando la gente escuche que va a desarmar el Estado creo que se va a asustar y no va a votarlo, pero hasta aquí, mi impresión es que es él quien llega a la segunda vuelta.

