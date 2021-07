Lacunza, pesimista: "Después del Plan Primavera, viene el invierno"

Hernán Lacunza, ex ministro de Economía durante el último período de la presidencia de Mauricio Macri, analizó la actual gestión económica del gobierno de Alberto Fernández y proyectó un futuro inmediato de manera lapidaria: "Después del Plan Primavera viene el invierno" , disparó.

Lacunza sobre la inflación: "Estamos pisando un elástico que puede soltarse después de las elecciones"



Lacunza cuestionó la política económica que lleva adelante el ministro Martín Guzmán, asegurando que "pone parches sobre la inflación" sin lograr resolverla realmente. Según el economista, esto ocurre porque Alberto Fernández "tiene como objetivo retrasar los indicadores malos en el marco electoral".

Consideró que existe una "inflación reprimida" por lo que, aunque el Gobierno "apueste a una inflación del 3% mensual, el problema lo vamos a tener el año que viene ".

El economista calificó a la gestión económica como "de anclas y velas", ilustrando al país como un velero en marcha "con el ancla puesta" . Y advirtió que si el Gobierno continúa así, "el dólar va a hacer por las malas lo que la política económica no haga por las buenas" .

En diálogo con LN+, Lacunza dijo: "Cuando el Gobierno te dice que la inflación es por los oligopolios, por los precios internacionales, pregunto: ¿el resto del mundo no come los mismos alimentos? Y en el resto del mundo la inflación es de entre 3% y 5% . A nosotros nos pasa el 50% anual", consideró el ex ministro.

Luego se refirió al cepo cambiario, al que definió como "anormalidad: Es como un torniquete en una sala de guardia. Si un paciente se está desangrando, vale ponérselo. Pero no podemos convivir con el cepo al dólar un año y medio ".

Siguiendo con ese ejemplo, aseguró que con la soja rozando los u$s 600 en cierto momento de este año, la Argentina tiene "una transfusión de sangre que llueve del exterior gratis" pero que, no obstante, el Gobierno no logra relajar el cepo "sino que lo ajusta aún más. Algún día nos tenemos que preguntar cuál es la bacteria o el virus que está haciendo esa hemorragia ".