Hernán Lacunza cruzó al Gobierno: "El acuerdo con el FMI es solo un Power Point por ahora"

El exministro de Economía Hernán Lacunza criticó al gobierno de Alberto Fernández por no haber dado a conocer íntegramente los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto al pago de la deuda contraída en 2018.

"El acuerdo todavía no está, así que no sabemos si el FMI fue exigente o permisivo. Si la letra chica se está discutiendo ahora, me pregunto qué fue lo que hicieron los 26 meses anteriores. Por ahora solo tenemos un Power Point con metas fiscales y cambiarias", se quejó Lacunza en diálogo con C5N.

En esta línea añadió: "Son metas bastantes salomónicas entre la exigencia y lo posible, desafiantes pero no imposibles, pero ninguna pista de cómo se van a alcanzar, y lo importantes es eso, qué van a hacer con las tarifas, con las jubilaciones, los gastos, los impuestos".

Lacunza, quien fue ministro de Hacienda de Mauricio Macri y de Economía de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, calificó como una "irresponsabilidad" que el Gobierno haya arribado a un pre acuerdo con el Fondo "en la madrugada del día del vencimiento".

"Fue una improvisación. No fue el último capítulo de una negociación, sino un volantazo de último momento para no caer en default, que hubiese sido mucho más grave. Y a las 48 horas, la mitad del Gobierno se desmarca porque dice no estar de acuerdo con esa hoja de ruta", describió Lacunza, en referencia a la renuncia de Máximo Kirchner como jefe de bloque de diputados del Frente de Todos.