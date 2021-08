Fuego amigo: qué dijo Berni sobre la polémica por las fotos de Olivos

Luego de la polémica difusión de dos fotos del presidente Alberto Fernández festejando el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez a mediados de julio del año pasado - cuando la Argentina se encontraba en plena cuarentena - con un grupo de al menos 12 personas sin respetar ningún protocolo sanitario, explotó un escándalo en la sociedad que aguarda definiciones del primer mandatario.

Las dos fotos de la discordia que complican al Gobierno

En contraste a la lluvia de críticas de la oposición, fueron pocos los oficialistas que opinaron sobre el hecho : el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, abrió la polémica al considerar que la reunión "Fue un error y un descuido. No tendría que haber pasado y estuvo mal" y, sin embargo, disparó contra la oposición porque considera que gracias a este escándalo "aflora el oportunismo político" .

En este marco, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se diferenció del presidente este jueves por la noche al asegurar que esta foto se suma a "una de las diferencias" que él tiene con Alberto Fernández .

" No son reservadas las diferencias que tengo con el Presidente , no sólo de fondo sino de formas. Tengo diferencias de visión estratégicas", manifestó el titular de la cartera bonaerense de Seguridad en el programa que actualmente conduce Alejando Fantino en América TV, Intratables.

Luego, indicó que "no quiere intervenir en el miedo" en medio de una campaña electoral que mira como primer horizonte a las PASO del 12 de septiembre y deseó que "ojalá sea una foto trucha y no sea lo que no corresponda" .

Consideró también que la cuestión no merece "un análisis más profundo" que el suyo y se resguardó de dar su opinión respecto al daño electoral que esta polémica pueda llegar a generar sobre la imagen del presidente y el oficialismo: "Es una cuestión que tiene que ver con la credibilidad de aquel que dice una cosa y se debe cumplir . No me quiero explayar más. Déjeme tener la ilusión que esa foto está sacada de contexto ", suplicó el titular de Seguridad bonaerense.

Por otro lado, respecto a lo que podría pensar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la foto, Berni dijo que "deberían preguntarle a ella" ya que él no es el "vocero" de la presidenta del Senado.

"Los funcionarios públicos debemos expresarnos. La publicidad de los actos de gobiernos es de los que tenemos responsabilidad de gestión ", manifestó luego Berni de forma sugestiva, a lo que agregó para concluir: " Muchos dicen una cosa y hacen otra , parte de la honestidad intelectual es decir lo que uno piensa y pago el costo político por decir lo que digo, pero no puedo eludir la responsabilidad de funcionario público".

La polémica foto, en la que se observa al presidente Alberto Fernández junto a su pareja, Fabiola Yañez, en una cena de al menos 12 individuos en la quinta de Olivos , fue tomada el 14 de julio del 2020 , durante el cumpleaños de la primera dama.