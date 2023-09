El gas en la Patagonia se declaró en "emergencia": cuáles son las causas

Las bajas temperaturas en el sur del país, la descoordinación regulatoria, el atraso en las tarifas y una millonaria deuda comercial de Camuzzi Gas del Sur con la empresa pública Energía Argentina (Enarsa) pusieron en riesgo el abastecimiento de gas en la Patagonia . Fue este lunes, cuando la distribuidora se declaró en "Estado de Emergencia", según fuentes del sector y documentos que vio El Cronista.

La situación fue normalizada el mismo día, con una nota de la secretaria de Energía, Flavia Royon, que instruyó a Enarsa a hacerse cargo de garantizar la provisión de gas en el sur de la Argentina con moléculas disponibles en el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta, pues no hay problemas "físicos": existe suficiente cantidad de gas y se necesitaba una orden para redireccionarlo .

La emergencia denota dos puntos críticos del ordenamiento regulatorio del sistema: por un lado, la falta de coordinación entre las autoridades energéticas , pues el sistema ya operaba en "pre emergencia" desde hace una semana; por el otro, el caos de tarifas, subsidios y deuda comercial entre distribuidoras, productoras de gas y el Estado.

De acuerdo a lo que contaron a este diario fuentes conocedoras del mercado del gas, Camuzzi incurrió en un "desbalance" comercial: tomó más fluido del que tenía contratado con las petroleras y Enarsa, para no tener que cortar los contratos interrumpibles (no firmes) con las industrias del sur.

Al seguir alta la demanda, no pudo devolver el gas al sistema que opera Transportadora de Gas del Sur (TGS) y cayó el line pack, que es la presión operativa para que los gasoductos operen de manera segura y empujen el gas desde la "boca del pozo" hasta cada planta compresora.

El gasoducto y las tarifas

Al no poder pagar en los últimos años todo el gas que compra, Camuzzi acumuló una deuda de aproximadamente $ 35.000 millones con Enarsa. En el entorno de la empresa pública evalúan pedirle la quiebra en las próximas semanas .



"La deuda que toda la industria tiene con Enarsa es producto de los incansables incumplimientos contractuales que el propio Estado tiene con el sector. Entre elegir no pagar al privado (que deriva luego en pedidos de quiebra y afines) no se le paga al Estado, porque es el mismo Estado el que no cumple el contrato que debería dar tarifas", aclararon en el sector.



En efecto, el problema es general y no corresponde exclusivamente a Camuzzi. Los especialistas de la industria aseguran que detrás de este tema está el atraso de tarifas y la regulación del gasoducto de Vaca Muerta.

Respecto a lo tarifario, las distribuidoras, al quedar atrás de la inflación, retienen el dinero que cobran de los usuarios y lo pagan a cuentagotas a sus proveedores (petroleras y Enarsa) , para financiar sus gastos operativos como salarios, mantenimientos, costos financieros e impuestos.

El esquema funciona en espejo a lo que pasaba con las distribuidoras eléctricas y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) hasta el año pasado, cuando se empezó a regularizar la multimillonaria deuda, que acumuló en todo el país más de $ 600.000 millones.

Las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) entre el gas que entregan las distribuidoras y el que deben efectivamente pagarle a las productoras no se calculan desde abril de 2019 y al 31 de enero de este año acumulaban una deuda de $ 46.664 millones, según un informe de la Jefatura de Gabinete.

En relación a la regulación, los expertos marcan que como Enarsa tiene un contrato con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para entregarle todo el gas del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta -recientemente se inyectaron hasta 13 millones de m3 diarios-, las distribuidoras quedaron "desprotegidas", sin poder acceder a otras moléculas de gas que sobran, sumado a que se fue -para no volver más- el barco regasificador de Bahía Blanca y que durante unos días no entró gas licuado por Escobar.