FMI: Gabriela Cerruti reconoció que "es el mejor acuerdo que pudimos consensuar" en el Congreso

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que la iniciativa sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que será debatida esta tarde en sesión especial en la Cámara de Diputados "es el mejor proyecto para alcanzar el consenso nacional y demostrarle al mundo que estamos todos comprometidos en encontrar una solución" y destacó que "por primera vez en Argentina" un entendimiento con el organismo internacional se debate en el Congreso.



"Hoy comienza en Diputados el debate sobre el acuerdo que alcanzó el Gobierno con el FMI. Nos parece importantísimo porque por primera vez en Argentina este debate se dará en el Congreso", dijo la vocera en rueda de prensa en Casa de Gobierno esta mañana.

" Hay amplio consenso y amplio apoyo ", remarcó asimismo la portavoz y aseveró que "el proyecto -como quedó en el dictamen aprobado anoche- establece que el Congreso da la facultad de refinanciar la deuda y le da al Poder Ejecutivo la facultad de firmar los documentos necesarios; es decir que contempla lo que necesitábamos".

La Cámara de Diputados debatirá esta tarde, en el marco de una sesión especial, el proyecto de ley que avala el acuerdo con el FMI, a partir de un dictamen que obtuvo un amplio respaldo político luego de intensas negociaciones. De acuerdo con lo previsto, el debate en el pleno del cuerpo se desarrollará a partir de las 14.



El acuerdo sobre el texto fue el fruto de varias reuniones desarrolladas durante toda la jornada de ayer entre representantes del oficialismo y de otros bloques opositores.



El dictamen obtuvo el respaldo de casi 80 firmas de integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, a partir de los avales del Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC), el interbloque Federal y Provincias Unidas.



En la rueda de prensa de esta mañana, la portavoz indicó que el presidente Alberto Fernández "estuvo profundamente involucrado en todas las negociaciones que se llevaron adelante en la Cámara de Diputados".



"Las negociaciones las llevaron adelante Sergio Massa y Germán Martínez en el Congreso; a ellos les corresponde llevar adelante esa negociación con los líderes de la oposición, en consulta permanente y recibiendo indicaciones del Presidente sobre lo que se podía o lo que no se podía modificar del proyecto", precisó Cerruti.

Es que la definición del acuerdo se terminó de sellar con una reunión en Casa Rosada en la que el Presidente recibió de manos del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el principio de consenso al que había arribado con referentes de otros bloques.

El apoyo mayoritario al texto de la iniciativa se logró cuando el oficialismo de Diputados accedió a resumir su contenido en un solo artículo, centrado en el aval al acuerdo, algo que coincidían en solicitar JxC, el interbloque Federal y Provincias Unidas, las tres principales bancadas opositoras.



El FdT accedió a que quedaran exentas del respaldo legislativo las metas trazadas por el Ministerio de Economía para cumplir con ese acuerdo, ya que, según la coincidente posición opositora, esa "no es materia parlamentaria".



En tanto, Cerruti dijo esta mañana que "construir mayorías no implica no respetar a quienes no forman parte de esos acuerdos", en referencia a los sectores que se oponen al acuerdo con el FMI y que votarán en contra de la iniciativa en el recinto.



"Respetamos, afuera y adentro de nuestra coalición de gobierno, a quienes se han expresado de otra manera. El Frente de Todos es una coalición de gobierno donde se dan debates y nos mantenemos unidos más allá o más acá de la posición sobre un tema o una ley en particular", expresó la vocera.



Finalmente, agradeció en nombre del Gobierno nacional "el amplísimo apoyo y respaldo activo, no silencioso, de una enorme mayoría de gobernadores y de las diferentes fuerzas de la sociedad " al acuerdo con el FMI que será debatido esta tarde en la Cámara de Diputados.



En ese sentido, la portavoz destacó la postura de las cámaras "económicas, empresarias, bancarias, la CGT, las organizaciones sindicales , que han mostrado un enorme grado de responsabilidad colectiva en entender que es un tema de Estado que hay que solucionar".