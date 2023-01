Fuerzas Armadas: niegan la existencia de una 'mesa militar' para escuchas ilegales y contraatacan con denuncias

El oficialismo niega la existencia de una "mesa militar" dedicada a realizar tareas clandestinas y escuchas ilegales . Agustín Rossi, interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), lo aseguró este martes. En las últimas horas, Juntos por el Cambio le envió un nuevo pedido de informes, a través del diputado Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso. Ahora el Gobierno lanzó su contraofensiva.

"El rol de la AFI es claro y no tiene nada que ver con el espionaje ilegal que se hicieron durante los años del macrismo", aseveró Rossi luego de que en las últimas horas, se conociera que legisladores de Juntos por el Cambio apuntaran contra el organismo que encabeza, a través de un nuevo cuestionario enviado Moreau.

En concreto, Juntos por el Cambio denuncia que en la AFI existirían grupos militares que responderían al exjefe del Ejército César Milani y un enlace con empresas telefónicas para llevar a cabo escuchas ilegales a privados y opositores políticos.

Bajo esta premisa es que los diputados Cristian Ritondo y Miguel Ángel Bazze junto a los senadores Ignacio Torres, Daniel Kroneberger y Alfredo Cornejo enviaron los dos pedidos de informes. Todos ellos integran la bicameral que preside Moreau.

En el primero de los pedidos de informes, que se presentó en diciembre, se nombra como integrantes de esa supuesta "mesa" paraestatal al coronel Marcelo Granitto y a dos civiles: Ramiro Gómez Riera y Roberto Adrián Román, quienes desempeñaron funciones en la inteligencia militar cuando Rossi era ministro de Defensa.

En el segundo, que se presentó este lunes, los legisladores apuntaron a la supuesta participación de cuatro coroneles retirados que, sospechan desde la oposición, habrían sido contratados como "personal civil de inteligencia" en la AFI u otro organismo del sistema de inteligencia, ya sea la Policía Federal, Gendarmería o alguna fuerza de seguridad.

Mencionan a Augusto Javier Cayo, Enrique Jesús Tonazzi, Leopoldo Daniel Lobo y Sergio Daniel Skobalski.





Qué dijo Rossi sobre las acusaciones

"Es absolutamente mentira. No existe ningún militar retirado que sea miembro de la AFI ni personal civil de las Fuerzas Armadas que trabaje en la AFI ", manifestó Rossi en declaraciones radiales. Y agregó que "no figura personal castrense en el organismo, ni están contratados bajo ningún punto de vista ni prestan ningún tipo de servicio".

Además, el funcionario de la AFI afirmó que se trata de "una falacia" para "desviar la atención para proteger lo que resulta difícil de explicar que es la connivencia entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los grupos mediáticos y el espacio político de Cambiemos".

El pedido de informes, que ya fue respondido, se produjo luego de que la semana pasada se revelaran nuevas conversaciones privadas del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D' Alessandro, y Silvio Robles, vocero del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

Las conversaciones muestran cómo supuestamente Robles le "daba letra" para defender su postura en torno a la conformación del Consejo de la Magistratura.

En diálogo con AM 990, Rossi expresó que desde Juntos por el Cambio, medios opositores y el Poder Judicial "salen ahora con esto porque toca al presidente la Corte la nueva filtración de los chats" y aseguró que hoy "la AFI produce inteligencia estratégica nacional al servicio de quienes conducen hoy el país, que es el Presidente (Alberto Fernández) y los ministros, para mantener el mayor nivel de soberanía".



Y señaló que la divulgación de los nombres de agentes del organismo, presuntos participantes de la "mesa militar", viola la Ley de Inteligencia y que la información suministrada a la Comisión Bicameral "está protegida por la ley federal de Inteligencia". Según Rossi, dicha prohibición "tiene que ser no solamente para los integrantes de la Bicameral sino también para un tercero, que tiene que estar anoticiado que no puede publicar arbitrariamente esa respuesta".

En consecuencia, apuntó contra los legisladores y los medios que divulgaron la información y presentó una denuncia formal en la Justicia.

Los diputados Cristian Ritondo y Miguel Ángel Bazze junto a los senadores Ignacio Torres, Daniel Kroneberger y Alfredo Cornejo enviaron los dos pedidos de informes. Todos ellos integran la bicameral que preside Moreau





La respuesta de Milani sobre la mesa militar

"Quisieron crear una pantalla de humo para defender lo indefendible. Quieren desviar la atención de la promiscuidad que hay entre el macrismo, gente del partido judicial y operadores mediáticos", afirmó Milani en declaraciones a radio AM 990.



Asimismo, el exjefe del Ejército añadió: "Hace ocho años que no piso una dependencia oficial del Gobierno de ningún tipo ni que tampoco veo a Agustín Rossi. No tengo absolutamente nada que ver porque no conozco a nadie que trabaje ahí", remarcó Milani.



"Tendría que haberme llamado y preguntado sobre las cosas que sacó en Clarín, que son absolutamente falsas. Eso es buen periodismo", remató.

El titular de la AFI apuntó contra el Máximo Tribunal al señalar: "La Corte toma decisiones que terminan condicionando la vida política, social y económica de los argentinos. De hecho, (la Vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) está proscripta; por eso no puede ser candidata ", señaló.

Consultado por los constantes "carpetazos" entre el oficialismo y la oposición, Rossi dijo por su "rol institucional" no le "toca evaluar eso". Sin embargo, volvió a cargar contra D' Alessandro por decir que las conversaciones estaban editadas.



"Salieron los chats de Lago Escondido y después resulta que el viaje existió, que luego de los chats aparecieron las fotos. Entonces eso da verosimilitud a todo lo que sucedió allí", añadió.