Vidal mostró imágenes sobre los cambios en su aspecto físico y habló de la presión que siente

La diputada nacional María Eugenia Vida l, en el marco del Día Mundial de la Obesidad, reflexionó en sus redes sociales sobre la presión que sufrió por alcanzar los "estereotipos" con cambios de peso.

Mediante un hilo publicado en Twitter, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires compartió fotos suyas en distintos momentos de los últimos diez años, para mostrar los diferentes cambios en su aspecto físico.

Este es mi cuerpo a lo largo de los años. En muchas etapas, tuve altibajos en mi peso, ligado a lo que estaba viviendo, que se reflejó en mi salud. No solo lo que me marcaba la balanza, sino también es como me sentía y cómo me daban los análisis, por ejemplo, de colesterol. pic.twitter.com/pu64wkAqhV — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) March 4, 2022

"Este es mi cuerpo a lo largo de los años. En muchas etapas, tuve altibajos en mi peso, ligado a lo que estaba viviendo, que se reflejó en mi salud. No solo lo que me marcaba la balanza, sino también es como me sentía y cómo me daban los análisis, por ejemplo, de colesterol", escribió la legisladora.

"Desde que soy adolescente tengo un problema con mi peso y hace 10 años me di cuenta de que tenía que cambiar algunos hábitos para estar saludable", agregó la exgobernadora, junto a una foto en la que compara su cuerpo durante cuatro años (2013, 2016, 2021 y 2022).

Por su parte, manifestó: "Durante la última campaña, en muchas ocasiones, noté que el foco no estuvo puesto en lo importante sino que la discusión pasaba por cuántos talles había aumentado, si la remera me quedaba apretada o si ese pantalón no me favorecía".

Sobre las observaciones negativas de su peso, escribió: "Yo ya lo sabía, no era la primera vez en mi vida que mi cuerpo cambiaba, y esos comentarios solamente me hicieron sentir peor . Porque los comentarios, siempre llegan".

"En el Día Mundial de la Obesidad, quiero recordarles algo: todos los cuerpos son reales y detrás de cada cuerpo hay una persona, que sufre y siente la presión de cumplir con los ‘estereotipos'", expresó.

Y concluyó: "En todas esas fotos, mi cuerpo cambia, pero nunca dejé de ser yo".