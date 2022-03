"Furgón de cola del peronismo": Fernando Iglesias se cruzó fuerte con Myriam Bregman por el acuerdo con el FMI

La diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda-Unidad protagonizó un fuerte cruce con el legislador Fernando Iglesias de Juntos por el Cambio durante el Plenario de Finanzas y Presupuesto y Hacienda ayer en el Congreso, donde debatían el proyecto de ley para aprobar el acuerdo con el FMI.

Fernadno Iglesias le gritó a Bregman "ustedes son furgón de cola del peronismo"

Bregman estaba criticando la exposición del diputado Luciano Laspina del PRO, cuando Iglesias le gritó "ustedes son furgón de cola del peronismo".

La respuesta de la Rusa Bregman no se hizo esperar. "Qué lindo Iglesias, no se aguanta, él es divino. El que escribió un libro sobre Néstor Kirchner fuiste vos, yo no escribí nada", dijo en alusión a "Kirchner y yo", el libro que Iglesias escribió sobre el expresidente en 2007.

La diputada Bregman cuestionó el carácter ilegal de la deuda y explicó por qué "En el año '94 se reformó la Constitución Nacional y se puso una disposición transitoria octava que dice que toda ley que no fuera expresamente ratificada o tuviese un plazo específico en toda facultad delegada, caduca indefectiblemente a los 5 años".