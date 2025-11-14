La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo un encuentro, junto al embajador argentino en París Ian Sielecki, con Christian Dargnat, hombre muy cercano a Macron y presidente del Consejo Empresario Milei-Macron.

Dargnat y el embajador Ian Sielecki trajeron a la Argentina la semana pasada a CEOs de grupos franceses líderes que hoy no tienen presencia en el país.

En el último año, se logró un aumento muy significativo, de 43%, de las inversiones francesas en la Argentina.

Una herramienta importante para lograr este éxito fue la creación del Consejo Empresario Presidencial Milei-Macron. El consejo fue ideado luego del viaje de Karina Milei a París en octubre 2024 y se lanzó con la visita de Emmanuel Macron a Buenos Aires un mes después.

El Consejo Presidencial reúne a empresarios muy relevantes de ambos países en sectores estratégicos para la relación bilateral, como la energía, minería, servicios, agro y tecnología. Y procura darles volumen y dinamismo desde el sector privado.

Fue lanzado hace un año en una reunión conjunta en Buenos Aires por Milei y Macron con Marcos Galperin, Martin Migoya, Alejandro y Marcos Bulgheroni, Eduardo Bastitta y Martin Eurnekian. Aquella reunión fue liderada por Karina Milei y también participaron Christian Dargnat y el embajador Ian Sielecki. Mediante el consejo, los empresarios obtienen acceso a los presidentes de los dos países.