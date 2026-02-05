Con el vencimiento definitivo de la última moratoria previsional (Ley 27.705), el sistema jubilatorio argentino entra en una etapa de redefinición estructural encarada por el Gobierno. El proyecto de reforma propone sustituir las leyes de excepción por un sistema de prestación proporcional, donde cada año de aporte tenga un valor directo en el haber final, sin necesidad de “comprar” años faltantes. En lugar de comprar los aportes que no tenés, el nuevo sistema propone pagarte por lo que sí tenés. En detalle: En el sistema actual de ANSES, tu jubilación se define casi exclusivamente por lo que ganaste en la última década. En caso de avanzar la propuesta del Gobierno, la operatividad del pago mensual a nuevos jubilados se dividiría en dos componentes claros: Un monto fijo garantizado por el Estado para todos los ciudadanos a los 65 años. Actúa como piso de protección social (equivalente al 80% del haber mínimo). Un adicional que se calcula mes a mes sobre la historia laboral. Cada período aportado como empleado en relación de dependencia, autónomo o monotributista tiene un valor técnico que incrementa el haber básico. Por otro lado, bajo el nuevo esquema, quien decida seguir trabajando después de los 65 años verá un beneficio directo. El componente proporcional del haber se calcula según la expectativa de vida: si te jubilás más tarde, el Estado te paga un monto mensual más alto porque el capital acumulado se distribuye en menos años proyectados. La agenda del Gobierno contempla que la edad de retiro para las mujeres pase de los 60 años actuales a los 65. No sería un cambio de un día para el otro sino una suba gradual de 6 meses por año hasta que ambos sexos se equiparen en los 65 años al cabo de una década.