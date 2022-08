Carlos Melconian: "El dólar blue vuelve a subir si Sergio Massa no va con motosierra de entrada"

Mientras se espera el anuncio de nuevas medidas económicas para este miércoles, el economista Carlos Melconian analizó los últimos cambios de Gabinete del Gobierno y la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, los cuales consideró que no alcanzarán para estabilizar la economía .

"Lo primero que hay que analizar, antes de ver que viene, es si existe la factibilidad de ir enserio con motosierra de entrada y bisturí. Estoy hablando de una reforma de fondo. En este contexto, no viene ni loco. A un plan de estabilización no vamos, no hace falta ni esperar al miércoles, las condiciones no están dadas y no creo que lo hagan", consideró Melconian.

En declaraciones a LN+, el economista planteó que " tiene que venir un nuevo presidente, con el respaldo que corresponde para que eso pueda suceder ".

"Un plan de estabilización que venga solo con ajuste va a fracasar. Pero, como tiene que venir con confianza, al mismo tiempo tampoco están dadas las condiciones por cómo ha llegado este Gobierno hasta acá. No va a recuperar la confianza en términos de que venga inversión y capitales a la Argentina. Debemos preguntarnos si existe la factibilidad de enderezar al barco para llegar a la otra orilla", aseguró.

Por qué bajó el dólar blue





Consultado sobre la baja del dólar blue, que hoy se consigue a $ 296 para la venta, Melconian sostuvo: "Creo que estaba en un nivel exagerado de corrida donde si no hacés algo se escapa. Acá yo he hablado de deterioro no explosivo si hacés algo. Me da la impresión que hasta el gobierno tomó nota".

"O anuncian algo relativamente sensato o luego continúa la historia. Más allá del número y por qué bajó, tampoco quiero atribuirlo a la situación internacional, no quiero decir que fue por eso. Estábamos en un gran disparate con un gran signo de interrogación. Si no vamos a algo contundente, vuelve", agregó el titular de la Fundación Mediterránea.

Para el economista, las medidas que el Gobierno anuncie el miércoles deberán demostrar que apuntan a controlar y bajar la inflación. "Las medidas que se tomen tienen ir camino a lograr quebrar esa tendencia", evaluó.